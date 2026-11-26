استعاد فريق ليفربول الإنجليزي نغمة الفوز في دوري أبطال أوروبا، بعدما عاد بالنقاط الثلاث من ملعب مضيفه كلوب بروج البلجيكي، إثر فوزه عليه 3-0، فيما ألحق ليل الفرنسي الهزيمة الثانية ببايرن ميونيخ الألماني المأزوم، بعدما تغلب عليه 2-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

في المباراة الأولى، نجح ليفربول في استعادة توازنه بعد تلقيه هزيمته الأولى في الجولة الماضية أمام فنربخشة التركي بنتيجة 2-3، ليواصل الاقتراب من حجز مقعد مباشر في دور الـ16.

وسجل أهداف ليفربول السويدي ألكسندر إيساك (13 و83)، والألماني فلوريان فيرتس (79).

ورفع فريق المدرب الإسباني أندوني إيراولا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد كلوب بروج عند تسع نقاط في المركز الثالث عشر.

ودخل ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه الساحق على غريمه اللدود مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في المرحلة الحادية عشرة من الدوري المحلي.

وسرعان ما فرض ليفربول تفوقه، بعدما ارتكب أصحاب الأرض خطأً فادحًا في بناء اللعب، إثر تمريرة خاطئة من الحارس السويسري يان سومر مباشرة إلى الفرنسي برادلي باركولا في الجهة اليسرى، ليمرر الأخير الكرة إلى المجري دومينيك سوبوسلاي، الذي هيأها بدوره لإيساك، فأودعها المهاجم السويدي الشباك بقدمه اليمنى (13).

ولم ينجح الضيوف في تعزيز تقدمهم وتأمين النتيجة مبكرًا، في محاولة لإراحة نجومهم قبل مواجهة الديربي أمام إيفرتون، رغم محاولاتهم المتعددة، بل سنحت لكلوب بروج أكثر من فرصة لإدراك التعادل.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول تطورًا مقلقًا للضيوف، بعدما اضطر الإسباني فيكتور مونيوس إلى مغادرة الملعب إثر احتكاك مع يورني سبيلييرز، في إصابة بدت خطيرة.

وحال تألق سومر دون تعزيز ليفربول تقدمه، بعدما تصدى لمحاولة خطيرة كادت تمنح الضيوف هدفًا رائعًا، إثر هجمة قادها فيرتس بتمريرة متقنة إلى إيساك، الذي هيأ الكرة لسوبوسلاي داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس السويسري تدخل ببراعة وأبعد تسديدة اللاعب المجري (59).

وانتظر ليفربول حتى الدقيقة 79 لإضافة الهدف الثاني بطريقة رائعة، إثر هجمة مرتدة سريعة انتهت بتمريرة مميزة من الشاب ريو نغوموها إلى فيرتس، الذي أطلق تسديدة مقوسة مذهلة من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائمين قبل أن تستقر في الزاوية اليمنى السفلية.

وأضاف إيساك الهدف الثالث لفريقه والثاني له، بعدما وضع الكرة بلمسة فنية رائعة من فوق الحارس سومر داخل الشباك (83).

وفي المباراة الثانية، خاض بايرن ميونيخ مواجهته الأولى من دون نجمه الإنجليزي هاري كين، الذي انضم إلى قائمة طويلة من المصابين، بعدما تعرض هو الآخر لإصابة استدعت خضوعه لجراحة، ومن المتوقع أن تبعده عن الملاعب لأشهر، خلال المباراة الأخيرة أمام كولن (1-1) في الدوري المحلي.

ودفع بايرن ثمن أوضاعه غير المستقرة بتلقيه الخسارة الثانية في خمس مباريات، ما عقد آماله في التأهل المباشر إلى دور الـ16.

وتعرض كين للإصابة خلال المباراة الأخيرة أمام كولن (1-1)، أثناء محاولته استقبال عرضية أرضية من زميله الفرنسي مايكل أوليسيه، الذي غاب بدوره عن المواجهة الأوروبية بسبب الإصابة، ليحل النمساوي كونراد لايمر مكانه في التشكيلة الأساسية.

ومنح الفرنسي دايو أوباميكانو التقدم للفريق البافاري في الدقيقة 15، لكن ليل رد بهدفين في غضون ثلاث دقائق من الشوط الثاني، عبر الياباني أياسي أويدا (62)، وألكسندر بافلوفيتش، بالخطأ في مرماه (65).

وحقق ليل فوزه الأول في المسابقة القارية الموسم الجاري، مقابل تعادل وثلاث هزائم، رافعًا رصيده إلى أربع نقاط في المركز التاسع والعشرين، فيما تجمد رصيد بايرن عند ثماني نقاط، ليتراجع إلى المركز السادس عشر.