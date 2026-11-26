حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم انتصاره الثاني في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه 2-0 على ضيفه فيكينج النرويجي، في المباراة التي جمعتهما، الأربعاء ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

وعاد أتلتيكو إلى طريق الانتصارات في المسابقة القارية الام بعد تعادل وخسارة أمام فريقين ألمانيين هما شتوتجارات (1-1) وبايرن ميونيخ (0-2)، ليحقق رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني فوزهم الثاني ويعززوا آمالهم بخوض الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي. ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 7 نقاط، ويتقدم إلى المركز الثامن عشر .

وافتتح المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث التسجيل لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 19، بعدما استغل تمريرة مميزة من زميله أليكس جريمالدو، ليمنح أصحاب الأرض التقدم وسط فرحة الجماهير في مدرجات ملعب الرياض إير ميتروبوليتانو.

ولم ينتظر الفريق الإسباني طويلًا لتعزيز تقدمه، حيث نجح الأرجنتيني جوليان ألفاريز في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 24، من ركلة حرة مباشرة، ليضع أتلتيكو مدريد في موقف مريح قبل نهاية الشوط الأول.

وخلال الشوط الثاني، حاول فيكينج تقليص الفارق والعودة إلى أجواء المباراة، لكن دفاع أتلتيكو مدريد نجح في الحفاظ على نظافة شباكه، لتنتهي المواجهة بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.