حرم فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي من تحقيق فوزه الأول بقيادة مدربه الجديد، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بعدما فرض عليه التعادل 2-2، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وفشل يونايتد في تحقيق فوزه الثاني تواليًا في المسابقة القارية، بعدما اكتفى بنقطة واحدة خارج ملعبه أمام سبورتينج لشبونة، عقب فوزه في الجولة الماضية على روما بنتيجة 3-2.

وجاء التعادل في المباراة الثانية لبوكيتينو على مقاعد البدلاء، خلفًا لمايكل كاريك، بعدما استهل المدرب الأرجنتيني مهامه الفنية بخسارة قاسية أمام ليفربول بنتيجة 0-4، في مباراة تأثر خلالها فريقه بطرد مدافعه الفرنسي ليني يورو مبكرًا، ببطاقة حمراء أثارت جدلًا واسعًا، قبل أن يُلغى الإيقاف عقب الاستئناف، الثلاثاء.

وافتتح المهاجم الكولومبي لويس سواريز التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 33، بعد ثلاث دقائق من إهداره ركلة جزاء أولى تصدى لها الحارس البلجيكي سيني لامينس.

وفي سيناريو مشابه، وبعد دقائق من انطلاق الشوط الثاني، حصل يونايتد على ركلة جزاء إثر خطأ على الأرجنتيني ليساندرو لوبيز، الذي تسبب في ركلة الجزاء الأولى، ونفذها القائد البرتغالي برونو فرنانديز بنجاح في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس البرازيلي كايكي بيريرا (48).

ولم يكد سبورتينج يستفيق من صدمة هدف التعادل حتى تلقى الهدف الثاني بعد دقيقتين، عبر فرنانديز نفسه، بعدما ارتدت تسديدته من أرضية الملعب المتضررة، لتخدع الحارس وتسكن الشباك.

وأعاد سواريز المباراة إلى نقطة البداية بإدراكه التعادل بهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 80.

واعتقد «الشياطين الحمر» أنهم عادوا بالنقاط الثلاث، بعدما سجل بيريرا هدفًا بالخطأ في مرماه، لكن الحكم ألغى الهدف في الدقيقة 84، عقب الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، بسبب خطأ ارتُكب خلال الهجمة.

وخيم شبح ملعب «أولد ترافورد» على المباراة، بعدما أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه اللاعب البلجيكي يوري تيليمانس، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.