حقق إنتر ميلان الإيطالي انتصاره الثالث تواليًا، بعدما تغلب على ضيفه شتوتغارت الألماني 2-0، تحت الأمطار الغزيرة على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وقدّم «النيراتزوري» أداءً مميزًا، افتتح خلاله الكرواتي بيتار سوتشيتش التسجيل من ركلة جزاء، قبل أن يحسم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، العائد إلى ملعب سان سيرو بعد غياب لأكثر من 40 يومًا، الفوز لفريق المدرب كريستيان كيفو.

وسجل سوتشيتش هدفه الأول بقميص إنتر في المسابقة من ركلة جزاء في الدقيقة 57، قبل أن يضيف مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 74، ليمنحا فريقهما النقاط الثلاث أمام شتوتغارت.

وحقق إنتر فوزه الثالث تواليًا، بعدما استهل مشواره بهزيمتين أمام ريال مدريد الإسباني 1-2، وكلوب بروج البلجيكي 3-4.

ورفع إنتر رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني عشر، بينما بقي شتوتغارت في المركز السابع عشر برصيد سبع نقاط.