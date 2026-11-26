أظهرت جولة ميدانية في ملعب جابر الأحمد الدولي، تقدمًا في الاستعدادات والتجهيزات على الجدول الزمني المحدد، وذلك قبل نحو 30 يومًا من انطلاق بطولة كأس السوبر السعودي في الكويت، المقررة خلال الفترة من 19 حتى 23 ديسمبر المقبل، وسط تأكيدات من الجهات المنظمة والمعنية بجاهزية الملعب لاستقبال الفرق والجماهير.

واستضاف تحالف «الراي ـ أعيان» وفدًا من مجموعة الوسائل السعودية «SMC» وشركة «SMC Vibes»، في ملعب جابر الأحمد الدولي، للوقوف ميدانيًا على آخر التجهيزات الفنية والترتيبات التنظيمية الخاصة باستضافة البطولة.

وجرت الجولة بحضور محمد الخريجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الوسائل السعودية «SMC»، راشد العميري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الراي» الإعلامية، وسلطان آل الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة «SMC Vibes»، وخالد الساير، مدير بطولة كأس السوبر السعودي ـ نسخة الكويت، الرئيس التنفيذي لشركة «الراي العالمية للدعاية والإعلان»، وزياد مجذوب، نائب الرئيس للتسويق والإعلان في الشركة، فيما كان في استقبال الوفد بشار عبد الله، المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة بالتكليف.

وعقب الجولة، أكد راشد العميري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الراي» الإعلامية، أن الاستعدادات لاستضافة البطولة تجاوزت المستهدف وفق الجدول الزمني المحدد، وأن ملعب جابر الأحمد الدولي بات جاهزًا لاستقبال الجماهير وتنظيم المباريات.

وأوضح العميري، في تصريح صحافي، أن الزيارة جاءت في إطار حرص تحالف «الراي ـ أعيان»، بصفته الجهة المنظمة للبطولة بالتعاون مع مجموعة الوسائل السعودية «SMC»، على الاطلاع ميدانيًا على آخر الاستعدادات والتجهيزات، ولا سيما جاهزية الملعب لاستقبال الجماهير، مقدمًا الشكر إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة، ممثلةً في بشار عبد الله مديرها العام بالتكليف، على استضافة الوفد، مثمنًا جهود الجهات الحكومية واللجنة المنظمة وجميع فرق العمل المعنية بالتحضير للبطولة، مشيرًا إلى أن المتابعة الإدارية للاستعدادات كانت تتم بصورة شبه أسبوعية، من خلال العروض والتقارير، إلا أن الجولة الميدانية أظهرت حجم الجهود الكبيرة التي بُذلت على أرض الواقع، سواء من الجهات الحكومية أو الهيئة العامة للشباب والرياضة أو اللجنة المنظمة، بقيادة خالد الساير، مدير البطولة، ونائبه وائل القطامي.

من جهته، أبان سلطان آل الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة «SMC Vibes» أن الجولة الميدانية في ملعب جابر الأحمد الدولي عكست مستوى الجاهزية والإمكانات المتوافرة لاستضافة البطولة، مبينًا أن الاستعدادات الجارية تبشّر بتنظيم نسخة متميزة من كأس السوبر السعودي، بطابع خليجي يجمع الكويت والسعودية، وعلى أعلى المستويات.

وأكد آل الشيخ أن الزيارة تأتي في إطار تفعيل الشراكة المبرمة مع مجموعتي «الراي» و«أعيان»، عقب توقيع اتفاقية الاستضافة وإجراء مراسم القرعة وتحديد الفرق المشاركة ومواعيد المباريات، معربًا عن تطلعه إلى تحقيق البطولة مستهدفاتها، بما يواكب تطلعات الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومجموعتي «الراي» و«أعيان»، مضيفًا: «يتمتع ملعب جابر الأحمد الدولي بإمكانات وتجهيزات متميزة من شأنها توفير تجربة متكاملة للجماهير، سواء في المدرجات العادية أو مقاعد كبار الشخصيات والأجنحة الخاصة»، لافتًا إلى أن الأعمال والاستعدادات تسير على قدم وساق لتقديم تجربة رياضية وترفيهية على أعلى المستويات.

واعتبر آل الشيخ أن تكامل الخبرات بين مجموعتي «الراي» و«أعيان» و«SMC Vibes» يشكل ركيزةً أساسيةً لإنجاح البطولة، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الزيارات لمتابعة الجوانب التنظيمية والإدارية، والوقوف على جاهزية الفرق وضمان راحة اللاعبين، والارتقاء بتجربة الجماهير في الكويت والقادمة إليها من مختلف دول الخليج، بما يتيح لها الاستمتاع بمنافسات البطولة وأداء نجومها، وتقدير جهود كافة القائمين عليها.

بدوره، أكد بشار عبد الله، المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة بالتكليف، جاهزية ملعب جابر الأحمد الدولي لاستضافة بطولة كأس السوبر السعودي، مشيدًا بالجهود التي بذلها العاملون في الهيئة، ولا سيما قطاع الإنشاءات والصيانة والمهندسون القائمون على الملعب، لإنجاز التجهيزات وفق أعلى المستويات.

وأشار عبد الله إلى أن الجولة، بمشاركة تحالف «الراي ـ أعيان» والضيوف من السعودية، تأتي للوقوف على آخر الاستعدادات لاستضافة البطولة، مبينًا أن الحدث يحظى باهتمام على أعلى المستويات في الكويت والسعودية، فضلًا عن اهتمام جماهير كرة القدم في مختلف دول الخليج، مقدمًا شكره وتقديره لفرق العمل في الهيئة، خصوصًا العاملين في قطاع الإنشاءات والصيانة والمهندسين، لما بذلوه من جهود متواصلة على مدار الساعة لإظهار الملعب بالصورة التي تليق بالكويت وتلبي تطلعات الأشقاء في السعودية.

ودعا عبد الله الجماهير الكويتية والسعودية إلى الحضور والاستمتاع بمباريات البطولة، مشيرًا إلى أن اعتدال الأجواء في الكويت وجاهزية الملعب ومشاركة أربعة فرق تتمتع بمستويات فنية، عوامل تبشّر بوجبات كروية دسمة.