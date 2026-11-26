جولة سعودية

أجرى محمد الخريجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الوسائل السعودية «SMC»، وراشد العميري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الراي» الإعلامية، وسلطان آل الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة «SMC Vibes»، وخالد الساير، مدير بطولة كأس السوبر السعودي ـ نسخة الكويت، الرئيس التنفيذي لشركة «الراي العالمية للدعاية والإعلان»، وزياد مجذوب، نائب الرئيس للتسويق والإعلان في الشركة، جولة ميدانية في ملعب جابر الأحمد الدولي، محتضن منافسات كأس السوبر السعودي 2026، فيما كان في استقبال الوفد بشار عبد الله، المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة بالتكليف في الكويت (المركز الإعلامي ـ SMC)