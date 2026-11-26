بدأت علاقته بالصورة منذ الصغر مع كاميرا والده، عمل في التصوير والكتابة والمونتاج قبل أن يتفرغ للإخراج، وأمضى نحو 18 عامًا في المجال، أخرج قرابة 22 عملًا، من أبرزها الأفلام القصيرة «سهم معزي» و«عشرة واحد» و«حزام»، إضافة إلى أعمال وثائقية وإعلانات وأفلام مرتبطة بالحرس الوطني، المخرج حسام الزهراني يتحدث لـ«الرياضية» في هذا الحوار عن تجربته منذ البداية وطموحاته المستقبلية ونظرته إلى مستقبل السينما في السعودية والعديد من المواضيع.

01

متى بدأت مسيرتك مع الإخراج، وما أول عمل أخرجته؟



بدأت منذ الصغر مع كاميرا والدي. في الثانوية عملت مصورًا في قناة جدة، وأول فيلم قصير أخرجته في المدرسة بعنوان «لا تزحف» عن طلاب يهربون ويسرقون سيارة. يوم عرض الفيلم وصفق الطلاب وبحثوا عني، عرفت أنني أريد أن أصبح مخرجًا.

02

كم يبلغ عدد الأعمال التي نفذتها حتى الآن؟



أخرجت نحو 22 عملًا، أبرزها ثلاثة أفلام قصيرة: «سهم معزي»، «عشرة واحد»، و«حزام». أمضيت 18 عامًا في المجال، وعملت قبل الإخراج في التصوير والكتابة والمونتاج.

03

كم تستغرق كتابة أفلامك وتصويرها، وخصوصًا «عشرة واحد» و«حزام»؟



الأفلام قصيرة «10-15 دقيقة» ونصوصها محدودة. في «عشرة واحد» بدأت من مشهد «تكفى يا عوضة» وبنيت الحكاية حوله. أما «حزام» فكان نصًا لمؤلف عالجته إخراجيًا.

04

ما أبرز ظروف التصوير التي واجهتها في أفلام الحرس الوطني؟



أصعب اللحظات كانت في مشاهد الذخيرة الحية، حيث أبتعد عن الكاميرا ولا أرى الصورة مباشرة، فأعتمد على خبرتي كمصور وحدسي لاختيار الكادر مسبقًا.

05

هل ترتبط أفلام الحرس الوطني باليوم الوطني فقط؟



اليوم الوطني أنسب موعد لعرضها، لكن حكاياتها تصلح في أي وقت. نروي قصص رجال حقيقيين، بعضهم استشهد. لي تجارب أخرى عُرضت في أوقات ومنصات مختلفة مثل «شاهد».

06

كيف ترى المشهد السينمائي السعودي اليوم؟



مشهد في طور التكوين، وفيه مخرجون سعوديون يستكشفون مناطق جديدة. المشكلة أن الفرص قليلة، وأحيانًا تذهب لمخرجين من الخارج، بينما يحتاج المخرج السعودي إلى فرصة ليصنع فيلمه الأول. أريد أن تُروى القصة السعودية بعين سعودية.

07

ما توقّعك لمستقبل السينما السعودية؟



أتوقع تطورًا كبيرًا مع اتساع الخيارات. أتطلع إلى أفلام موسيقية وسير حقيقية. أعمل حاليًا على قصة حقيقية، وأتمنى أن يصبح مسار حقوق القصص أوضح لنرى حكايات سعودية أكثر على الشاشة.

08

هل تنوي إخراج أعمال خارج الإطار الوطني والعسكري؟



نعم، هذا من طموحاتي. أحضّر حاليًا لعمل خارج الإطار العسكري. أبدأ دائمًا بالجلوس مع أصحاب القصة الحقيقيين لاستخراج التفاصيل التي تجعل الحكاية حية.

09

كيف تختار القصص التي تعمل عليها؟



أميل إلى القصص الحقيقية التي يعرفها الناس أو تمس حياتهم. أحب أن يرى المشاهد السعودي على الشاشة حيًّا يشبهه، ويسمع لغة وتفاصيل من بيئته وأرشيفه الغني.

10

ما أكبر تحدٍّ واجهته في الإخراج؟



إقناع المنتج بأن الحكاية تستحق الفيلم وأنني المخرج المناسب لها. هذا جعلني أدقق أكثر في تحضير المشاريع وشرح ما يجعل الشخصية مهمة قبل لحظتها الفارقة. أؤمن أن الفرص ستتسع مع نضج الصناعة، وأواصل السعي لأكون جاهزًا.