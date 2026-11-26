يدرس الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، وجهازه الفني المساعد البديل الذي سيعوّض غياب البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط، قبل المواجهة المرتقبة أمام الاتفاق، التي تجرى السبت في الدمام ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ إنزاجي يسعى بدءًا من تدريب الخميس إلى رسم النهج التكتيكي في ظل غياب نيفيش «الموقوف» بداعي تراكم البطاقات الملوَّنة، بعد أن ظلَّ يعتمد عليه منذ انطلاقة الموسم الصيف الماضي.

وشارك نيفيش «29 عامًا» في جميع مباريات الهلال الماضية بدوري «روشن»، سجَّل من خلالها 5 أهداف وصنع 4، ونال أربع بطاقات صفراء، الأولى ضد الخليج «الجولة 4»، الأهلي «3»، التعاون «7»، وأخيرًا أمام الفتح «12».

ولم يغب نيفيش عن الأزرق العاصمي الموسم الجاري إلا في مواجهتين فقط أمام الشمال وشباب الأهلي الإماراتي بداعي الإصابة.

ونافس نيفيش مهاجمي الهلال الموسم الجاري، إذ استطاع تسجيل 9 أهداف في جميع المسابقات وصناعة 4 أهداف.

ويتصدر الهلال قائمة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، مع أفضلية مواجهة مؤجلة ضمن الجولة التاسعة أمام الرياض.