يحمل البريطاني أوليفر بيرمان، ألوان فريق هاس في 2027، بعدما أعلن الفريق الأمريكي، الخميس، استمراره في بطولة العالم للفورمولا 1 للموسم الثالث تواليًا.

وقال بيرمان بعد إعلان تمديد عقده مع هاس: «لعب هذا الفريق دورًا جوهريًا في تطوري، وشعرت بقدر كبير من الثقة والدعم من الجميع هنا، لدينا طموحات كبيرة للمضي قدمًا، وأنا متحمس لقيادة هذا المسار، والبناء على ما حققناه، والسعي لتحقيق المزيد معًا، فما زال أمامنا الكثير لننجزه».

ووصف أياو كوماتسو، مدير الفريق، قرار الإبقاء على بيرمان بأنه خطوة طبيعية، مضيفًا: «شهدنا تطوره والتزامه، والقيمة التي يضيفها للفريق، سواء داخل الحلبة أو خارجها».

وأكمل كوماتسو: «يتمتع بيرمان بأخلاقيات عمل استثنائية ورغبة قوية في تطوير نفسه وتطوير الفريق أيضًا، وفي رأيي، لا يوجد شخص أفضل منه لقيادة هذا الفريق نحو المستقبل».

وشارك بيرمان، السائق البالغ 21 عامًا في 48 جائزة كبرى ضمن الفئة الأولى، حاصدًا خلالها 71 نقطة.

وتعود بداية بيرمان مع هاس إلى 2023، قبل أن ينضم إليه كسائق أساسي دائم بدءًا من 2025.

وحقق بيرمان المركز الرابع في سباق جائزة مكسيكو سيتي الكبرى 2025، ليعادل أفضل نتيجة حصل عليها الفريق طوال العقد الذي قضاه في منافسات قمة رياضة السيارات، كما جاء في المركز الخامس في سباق الصين الموسم الجاري.

وينضم إلى بيرمان في الموسم المقبل زميل جديد، وهو السائق البرازيلي رافا كامارا صاحب الـ21 عامًا، الذي يحل بدلًا من الفرنسي إستيبان أوكون.

ويحتل هاس المركز السابع في ترتيب الصانعين برصيد 31 نقطة، وذلك قبيل انطلاق سباق جائزة قطر الكبرى في عطلة نهاية الأسبوع، وهو السباق قبل الأخير في الموسم الجاري.