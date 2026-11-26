تضاءلت فرص الفرنسي موسى ديمبيلي، مهاجم فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، للحاق بمواجهة ضيفه الهلال، التي تجرى السبت المقبل، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن ديمبيلي لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت للتعافي، بعد أن أجرى فحوصات طبية واختبارات بدنية خلال الأيام الماضية.

ويواصل ديمبيلي «30 عامًا»، برنامجه التأهيلي والعلاجي، داخل صالة الألعاب الرياضية بمقر النادي في الدمام، دون أن ينخرط في التدريبات الجماعية، ما يُجبر الأسترالي آرثر باباس إلى البحث عن بديل قبل مواجهة المتصدر.

وتعرض المهاجم الفرنسي، لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ 24 أكتوبر الماضي، واضطر بعدها للابتعاد عن المشاركة مع فريقه في المباريات الرسمية نحو ثلاثة أسابيع.

ويخوض الاتفاق مواجهة الهلال في وقت يسعى فيه الجهاز الفني إلى تحسين النتائج والتقدم في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز السابع بـ19 نقطة جناها بعد 12 مباراة.