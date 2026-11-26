أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، عودة «الشياطين الحمر» إلى المسار الصحيح، وذلك بعد التعادل أمام سبورتينج البرتغالي 2ـ2، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وقال بوكيتينو، صاحب الـ54 عامًا، مطمئنًا جماهير يونايتد: «لا شيء سهل، لكننا نملك الطاقة وأعتقد أننا نمتلك القدرات اللازمة، والأهم من ذلك، يمكننا الاعتماد على اللاعبين، وعلى قوة وطاقة جماهيرنا التي لا تُقدَّر بثمن، أعتقد أننا إذا تكاتفنا معًا، فسنتمكن من تقديم أداء قوي وتحقيق الانتصارات».

وبعد الهزيمة المحلية القاسية برباعية نظيفة أمام ليفربول، الأحد الماضي، يمكن ليونايتد أن يجد عزاءً في تجنب هزيمة أخرى للمدرب الأرجنتيني الذي تخلى عن تدريب المنتخب الأمريكي ليتولى المهمة خلفًا لمايكل كاريك في منتصف نوفمبر الجاري، لكن الفريق لا يزال يملك في رصيده فوزًا واحدًا فقط خلال 13 مباراة خاضها في مختلف المسابقات.

وعلى الرغم من تأخر يونايتد بهدف نظيف من ركلة جزاء سجلها الكولومبي لويس سواريز في الدقيقة 33، إلا أن الفريق نجح في قلب النتيجة بفضل ثنائية أحرزها البرتغالي برونو فرنانديز، في مرمى فريقه السابق.

وانهار «الشياطين» في الدقائق الأخيرة أمام الفريق البرتغالي الذي بلغ ربع نهائي النسخة السابقة من البطولة، وتسبب البلجيكي سيني لامينس، حارس المرمى، الذي ارتكب خطأً في الهدف الأول بخروجه المتهور الذي تسبب في ركلة الجزاء، في خطأ آخر داخل منطقة الجزاء بعدما أفلتت الكرة من بين يديه، ما سمح لسواريز بتسجيل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

ويستعد يونايتد، الذي يقبع في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 8 نقاط في الدوري، لاستضافة برنتفورد السادس، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة.