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النصر.. حصة صباحية
2026.11.26 | 02:46 pm
أجرى لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم، الخميس، حصة تدريبية صباحية في مقر النادي، ضمن التحضيرات لمواجهة مضيفهم الحزم، السبت المقبل لحساب الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ النصر)
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