أثار سؤال تفاعلي طرحه حساب صحيفة «الرياضية» على منصة «إكس» للتدوينات القصيرة نقاشًا جماهيريًا واسعًا حول هوية صاحب أجمل هدف مقصيّ شهدته الملاعب السعودية، عقب الهدف الأكروباتي الذي سجله البرتغالي جواو فيليش، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، وقاد زملاءه للفوز على السد القطري 2ـ1 الثلاثاء الماضي، على ملعب «الأول بارك»، في الرياض، العاصمة السعودية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبث حساب «الرياضية» منشورًا تفاعليًا، الأربعاء، مرفقًا بصورة توثق اللقطة الفنية ووسوم البطولة والمباراة، متسائلًا عن اللاعب الذي يتفوق في تنفيذ الركلات الخلفية المزدوجة محليًا وقاريًا على الملاعب السعودية، وهو الطرح الذي تزامن مع احتفاء صحف عالمية بهدف فيليش من مسافة 18 مترًا في الدقيقة 52 وترشيحه للمنافسة على جائزة «بوشكاش» لأجمل هدف في العالم.

وحظي المنشور بتفاعل ملحوظ على منصة «إكس»، إذ تخطى حاجز الـ 16.3 ألف مشاهدة خلال ساعات، ما يعكس اهتمام المتابعين بالمقارنات الفنية المرتبطة بالمهارات الفردية في الملاعب السعودية.

وأظهر رصد التفاعلات والتعليقات تبلور أربعة توجهات رئيسة بين الجماهير المتفاعلة مع المنشور، كان أولها الانحياز للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، حيث رأى قطاع واسع من المشاركين أن قائد فريق النصر يظل المعيار الأبرز لهذا النوع من الأهداف بفضل مقصياته الاستعراضية، متصدرين قائمة التفاعلات بتعليقات مرفقة بمقاطع مصورة لأهدافه.

وفي هذا السياق، برز تعليق حساب المعرف أبو مالك الذي حصد التفاعل الأعلى بين الردود المتاحة قائلًا: «ومن غير الأسطورة» قاصدًا «الدون»، بينما اكتفى حساب ابن علي الزهراني بالإشارة إليه بعبارة «الدون»، في حين رأى حساب مهاوي أنه :«ما فيه أحد ينافسه في هذا الجانب».

الوجه الثاني، كان استحضار الذاكرة الذهبية لنجوم الدوري السعودي في العقد الأخير، وهو الاتجاه الذي رفض حصر الأفضلية في الأسماء الحالية، مستعيدًا لقطات حاسمة سُجلت في مباريات كبرى.

وعبر عن هذا الفريق حساب شماخ الخالدي الذي استذكر لقطتين بارزتين كاتبًا: «سالم في الفيصلي وعمر السومة في الديربي»، في إشارة إلى مقصية سالم الدوسري الشهيرة بقميص الهلال أمام الفيصلي، ومقصية المهاجم السوري السومة التاريخية أيضًا بقميص الأهلي في ديربي جدة 2019.

فيما فضّل آخرون العودة إلى الجذور التاريخية والرواد الأوائل، وهو مسار تبنته الصحيفة ذاتها، بالتوازي مع النقاش الجماهيري عبر تقرير موسع استعرض 15 مقصية خالدة في الملاعب السعودية.

وأعاد هذا التوجه التذكير بأمين دابو أسطورة النادي الأهلي الراحل، الذي أسس هذا الفن الأكروباتي في الدوري السعودي بهدفه الشهير في شباك النصر 1978، إلى جانب مقصية المهاجم العماني عماد الحوسني أمام الأنصار 2011، وهدفي فهد المولد وموسى الشمري.

على طرف آخر، فضّل كثيرون الابتعاد عن الجدل، واعتبار هدف فيليش نفسه نقطة تحول فنية غير مسبوقة، حيث ذهب جانب من المتابعين إلى أن صعوبة تنفيذ التسديدة الهوائية بعد تمريرة البرازيلي أنجيلو جابرييل الرأسية ودقتها في الزاوية العليا لمرمى الحارس مشعل برشم تجعلها تتفوق فنيًا على المحاولات السابقة، متفقين مع وصف وسائل الإعلام الإسبانية والبرتغالية للقطة بأنها من أبرز أهداف العقد الحالي.