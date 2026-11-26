واصلت هيئة المسرح والفنون الأدائية حراكها الثقافي والترفيهي في تعزيز الفنون في المجتمع، عبر إطلاق المحطة الثالثة من حملتها الوطنية «نحْييه ونحَيّيه»، والتي انطلقت، مساء الأربعاء، بحديقة النور في مدينة بريدة، وتستمر منافساتها وفعالياتها الثقافية حتى 28 نوفمبر الجاري.

وتزينت المحطة الثالثة ببرنامج فني استثنائي يدمج بين العروض المسرحية والفنون الشعبية المتجولة والأداء المعاصر، إضافة إلى تسع تفعيلات تفاعلية تتيح لزوار الفعالية فرصة اكتشاف مجالات الفنون الأدائية والتعرف على خفاياها وعناصرها الميدانية.

وشهدت الليلة الافتتاحية حضورًا لافتًا لعروض «السامري» و«الخبيتي» وفنون الدمى، إلى جانب اعتلاء عرضي «العائلة» و«الفنان» خشبة المسرح الرئيس، حيث تناولا قضايا اجتماعية وإنسانية بقالب مسرحي مشوق حظي بتفاعل الجماهير.

كما أفردت الحملة مناطق مخصصة للتجارب التفاعلية الموجهة لمختلف الفئات العمرية، للتعريف بمهارات تجسيد الشخصيات وتطوير أدوات العمل المسرحي.

تأتي هذه الجولة ضمن سلسلة تشمل ست مدن سعودية، وتستهدف من خلالها الهيئة تطوير القطاع الأدائي ورفع الوعي بأهميته الثقافية والاجتماعية عبر تجارب حية ومباشرة للجمهور.