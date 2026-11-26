هاجم جوشوا كيميش، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، مسؤولي النادي البافاري، وذلك بسبب ممارستهم ضغوطًا عبر انتقادهم لمستوى جمال موسيالا، زميله في الفريق، الذي يعاني من خلل عصبي.

وقال كيميش، صاجب الـ31 عامًا، في تصريحات صحافية نقلتها وكالة الأنباء الألمانية «سيد»، الخميس: «بالطبع، يأتي النادي دائمًا في المقام الأول، وهو أكبر من اللاعبين، لكنه ليس أكبر من الإنسان، هذا أمر غير مقبول على الإطلاق ولا يليق بنادي بايرن ميونيخ».

وشدد كيميش على أنه لا ينبغي تسوية مثل هذه الأمور على حساب اللاعب، مذكرًا أن النادي غالبًا ما يفتخر بكونه «عائلة واحدة تتكاتف معًا».

وأشار لاعب الوسط إلى أن موسيالا لم يشارك كثيرًا في المباريات خلال الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى تراجع مستواه، مضيفًا: «من المفهوم أن يشعر النادي بالقلق، لكن ما لا أفهمه هو الأسلوب المتبع، فهذا أمر غير مفهوم بالنسبة لي على الإطلاق».

وخلال الفترة الأخيرة، تساءلت شخصيات بارزة في النادي، أبرزها أولي هونيس، الرئيس الفخري، ويان كريستيان دريسن، رئيس مجلس الإدارة، وكارل هاينتس رومينيجه الرئيس السابق لمجلس الإدارة وعضو مجلس الرقابة الحالي، تباعًا حول ما إذا كان موسيالا ابن الـ 23 عامًا قادرًا على استعادة أفضل مستوياته يومًا ما.

وذهب رومينيجه إلى أبعد من ذلك، بعدما بدا وكأنه يشكك في قيمة راتب موسيالا الذي يُقدر بـ 25 مليون يورو سنويًا، متابعًا: «إذا لم يعد جمال كما كان في السابق فبصراحة، لن تكون الشروط المالية الحالية مبررة بعد الآن».

يُذكر أن بايرن ميونيخ خسر أمام ليل الفرنسي بنتيجة 1ـ2، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.