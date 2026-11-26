يستأنف لاعبو فريق الاتحاد الأول لكرة القدم تدريباتهم، الخميس، على ملعب النادي في جدة، عقب الراحة التي منحها لهم الألماني ينز فيسينج، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة نيوم التي تُجرى الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

وينتظر أن يعتمد فيسينج خلال التدريبات قائمة الأجانب الثمانية، التي سيدخل بها مواجهة نيوم، بعد التأكد من جاهزية الهولندي ستيفن بيرجوين الذي تعرض لكدمة خفيفة أماك باختاكور الأوزبكي في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في قائمة دوري «روشن» برصيد 24 نقطة.