كشف مصدر آسيوي عن أن الأداء غير المألوف والتصرفات الغريبة للحكم السوري حنا حطاب خلال إدارته مباراة فريق الجزيرة الإماراتي الأول لكرة القدم وجل جهر الإيراني، الأربعاء، في دوري أبطال آسيا 2، يعود إلى تعرضه لوعكة صحية استدعت استبداله بين الشوطين.

وقال المصدر، الخميس، لـ«الفرنسية» «واجه الحكم حالة صحية استوجبت عملية تبديله. خضع للعلاج تحت إشراف أطباء نادي الجزيرة الذين أوصوا بعدم إكماله المباراة فحصل التغيير».

وبدأت فصول الواقعة في الدقيقة 32 من الشوط الأول، عندما ارتكب لاعب الجزيرة الأنجولي ميلسون مخالفة بحق لاعب جل جهر علي أصغر عاشوري في منتصف الملعب، قبل أن يشهر حطاب البطاقة الصفراء في وجه حارس مرمى الفريق الإماراتي، التركي أرسين ديستان أوجلو، على الرغم من عدم تدخله في المخالفة.

وأثار القرار استغراب لاعبي الفريقين واعتراضات الجهاز الفني للجزيرة، وتوقف اللعب عدة دقائق وسط حالة من الارتباك، قبل استئناف المباراة.

وعقب إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، أظهرت كاميرات النقل التلفزيوني مدرب جل جهر، مهدي رحمتي، وهو يتحدث إلى أعضاء جهازه الفني بشأن تصرفات الحكم، ونسبت إليه وسائل إعلام إيرانية قوله إن الحكم كان مخمورًا دون تأكيد صحة هذه الاتهامات.

وكشف مدير فريق جل جهر، حيدر أفسري، في تصريحات أدلى بها لموقع «ورزش» الإيراني بين الشوطين، أن الفريق الإيراني أبلغ مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باعتراضه على حالة الحكم، وهدد بعدم العودة إلى أرض الملعب لاستكمال المباراة.

وتولى الحكم الرابع السوري عمار أبو علو إدارة الشوط الثاني من المباراة التي احتضنها ملعب محمد بن زايد في أبوظبي وانتهت بفوز الجزيرة بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، فيما واصل حطاب أداءه بصفته حكمًا رابعًا خلال الشوط الثاني.

وظهر حطاب بجوار أرض الملعب وهو يرفع اللوحة الإلكترونية للإعلان عن تبديلات الفريقين بشكل طبيعي.

وقال الحكم الرابع عمار أبو علو لـ«الفرنسية»: «لم يتعاط الحكم حطاب أي مشروبات كحولية، بل بدا عليه الإرهاق وتعرض لهبوط حاد في الضغط».

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «زعم أفراد من فريق جل جهر أن الحكم كان قد تناول الكحول ولم يكن في حالة تسمح له بإدارة المباراة، وهو ادعاء لم يتم التحقق منه رسميًا وقد صدر عن ممثلي النادي الإيراني».

من جهته، قال مصدر في نادي الجزيرة «إن الفريق الإيراني اعترض على الحكم حتى قبل بداية المباراة، بعدما لوحظت تصرفات غريبة تصدر عنه، وزادت الشكوك بعد إشهاره بطاقة صفراء لحارس مرمى الجزيرة، على الرغم من أن الخطأ ارتكبه لاعب آخر في منتصف الملعب».

وأضاف: «بين شوطي المباراة، تم استبدال الحكم الرئيس بالحكم الرابع، فيما بقي الحكم موضع الشكوى في الملعب وتولى مهام الحكم الرابع».

وأكد المصدر أنه «لم يتم التطرق إلى حالة الحكم خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة من قبل مدربي ولاعبي الفريقين، كما نفى المسؤولون عن تنظيم المباراة أي اتهامات طالت الحكم «بشأن تناوله المشروبات الكحولية».

وكتب حطاب في صفحته على موقع «فيسبوك» «سأنتظر التواصل الرسمي والموقف الرسمي من الاتحاد السوري، كما سأتواصل مع الأشخاص والجهات المسؤولة عني محليًا وخارجيًا، قبل إصدار بيان رسمي أوضح فيه جميع التفاصيل والحقائق المتعلقة بما حدث في مباراة تمثيلي لاتحادي وبلدي بدوري أبطال آسيا 2، بكل شفافية ووضوح».

وتابع الحكم السوري «أؤكد أن الحياة العائلية والشخصية ليست مسؤولية الآخرين، وليست لعبة بين يديك. فالدين والعقل والأخلاق لا تقبل الإساءة إلى خصوصيات الناس أو التشهير بهم».

وأورد الاتحاد الآسيوي في صفحة المباراة على موقعه الرسمي أن ديستان أوجلو قد حصل على إنذار في الدقيقة 33، من دون الإشارة إلى الحادثة واستبدال الحكم بين الشوطين.