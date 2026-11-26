تغلب البريطاني كاميرون نوري، لاعب التنس، على الألماني يان لينارد شتروف، ​بنتيجة 6ـ3 و3ـ6 و6ـ2، مانحًا بلاده التقدم 1ـ0 في مواجهتهما بدور الثمانية لكأس ديفيز لكرة المضرب، الخميس.

وتسعى بريطانيا للفوز بأبرز مسابقة دولية لفرق الرجال للمرة الأولى منذ 2015، ‌بينما تطارد ‌ألمانيا لقبها ​الأول ‌منذ 1993.

وكسر ​نوري إرسال ⁠شتروف ليتقدم 3ـ1 قبل أن يحسم المجموعة الافتتاحية بسهولة، لكن شتروف رد بقوة في المجموعة الثانية، وكسر إرسال منافسه للمرة الأولى ليفرض مجموعة فاصلة.

واستعاد نوري، ⁠المصنف 52 عالميًا، سيطرته ‌في المجموعة ‌الثالثة، ليكسر إرسال شتروف المصنف ​39، ويتقدم ‌4ـ2 قبل أن يحسم الفوز ‌في غضون ساعة واحدة و33 دقيقة.

ومن المقرر أن يواجه الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الأول عالميًا منافسه آرثر فيري، ‌الذي بلغ قبل نهائي «ويمبلدون» في مباراة الفردي الثانية، ⁠بينما ⁠يلتقي الثنائي البريطاني هنري باتن، ونيل سكوبسكي، مع كيفن كرافيتس، وتيم بوتس في مباراة الزوجي.

ويتأهل الفائز من هذه المواجهة إلى الدور قبل النهائي السبت المقبل، لملاقاة النمسا أو إسبانيا.

وضمنت إيطاليا، الفائزة باللقب في النسخ الثلاث الماضية، مكانها ​في المربع ​الذهبي إذ تواجه التشيك.