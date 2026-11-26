كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الخميس، عن ​تعرضه لهجوم إلكتروني إجرامي، مكن جهات غير مخولة من الوصول إلى معلومات شخصية، وبيانات تخص عمل المؤسسة.

وأوضح مصدر مطلع لـ«رويترز» أن ملفات مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز»، الذي ألغي لاحقًا، لم يكن ضمن البيانات ‌التي جرى الوصول ‌إليها، قائلًا: «نؤكد ⁠أن ​الاتحاد تعرض ⁠لهجوم إلكتروني إجرامي أتاح وصولًا غير مصرح به إلى قدر محدود من المعلومات الشخصية وبيانات الأعمال».

وأشار المصدر ذاته إلى أن ‌الهجوم طال أقل من 0.1 في المئة من إجمالي البيانات الموجودة ⁠لدى ⁠«فيفا».

وندد «فيفا» بشدة بالحصول على المعلومات ونشرها بصورة غير قانونية، خاصة البيانات الشخصية، معتبرًا أن هذه الممارسات ⁠تشكل انتهاكًا خطيرًا وغير مقبول للخصوصية.

ولم ‌يكشف الاتحاد الدولي للعبة عدد ‌الأفراد أو الجهات المتضررة ​من الهجوم الإلكتروني، ولا ‌توقيت وقوعه أو طبيعة المعلومات ‌التي تم الوصول إليها، كما لم يوضح ما إذا كانت أيّ بيانات قد نشرت على الإنترنت أو أين ظهرت.

وسبق وأن أعلن جياني إنفانتينو، رئيس مجلس إدارة «فيفا» يوليو الماضي، أن الاتحاد تخلى عن خطط بيع حصة في بطولة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص عقب ردود فعل غاضبة واسعة النطاق.

وكانت الخطة تهدف إلى جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار من خلال بيع حصة تبلغ 20 بالمئة في ​وحدة جديدة تتولى ​إدارة بطولات «فيفا»، بما في ذلك كأس العالم.