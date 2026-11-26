واصل ليبرون جيمس، نجم فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الأمريكي الأول لكرة السلة، كتابة التاريخ في دوري «NBA» للمحترفين، وذلك بعدما بات أكبر لاعب يُحقق «تريبل دابل» خلال فوز زملائه على ميامي هيت بنتيجة 111ـ104.

وسجَّل ليبرون، المُلقب بـ«الملك»، أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، صاحب الـ42 عامًا، 25 نقطة، وهو أفضل رصيد تهديفي له هذا الموسم، وأضاف إليها 12 تمريرة حاسمة، هي الأعلى أيضًا له الموسم الجاري، و10 متابعات، محطمًا رقمه القياسي كأكبر لاعب يحقق تريبل دابل «أرقام مزدوجة في ثلاث فئات إحصائية».

وأبدى إريك سبويلسترا، مدرب ميامي هيت، إعجابه بإنجاز ليبرون، قائلًا: «الزمن ينتصر دائمًا في النهاية، لكن ليبرون جيمس يواجهه حاليًّا بكل قوة وشراسة».

وعلى الرغم من تقدم ميامي 32ـ29 في الربع الأول، إلّا أنَّ جيمس أحرز 14 نقطة متتالية، منها 3 ثلاثيات، لصالح فيلادلفيا في غضون ما يزيد قليلًا عن ثلاث دقائق في الربع الثاني، لينجح في تحويل تأخر فريقه بفارق ست نقاط إلى تقدم بفارق ثماني نقاط «47ـ39».

وأنهى سفنتي سيكسرز الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 62ـ53، وهي الأفضلية التي حافظ عليها أصحاب الأرض طوال الشوط الثاني.

وبهذا الفوز، عزَّز فيلادلفيا صدارته في المنطقة الشرقية برصيد 15 انتصارًا مقابل أربع هزائم، منهيًا في الوقت ذاته سلسلة انتصارات ميامي «10ـ7» التي استمرت لسبع مباريات على التوالي.