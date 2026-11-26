توافد اتفاقي

لاعبو فريق الاتفاق الأول لكرة القدم لحظة توافدهم نحو مقر النادي في الدمام عصر الخميس استعدادًا لخوض التدريب الرئيس قبل مواجهة الهلال السبت المقبل ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ الاتفاق)