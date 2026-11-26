تفوّق بريطاني

انتصر البريطاني كاميرون نوري، لاعب التنس، على الألماني يان لينارد شتروف ​بنتيجة 6ـ3 و3ـ6 و6ـ2، مانحًا بلاده التقدم 1ـ0 في مواجهتهما بدور الثمانية لكأس ديفيز لكرة المضرب، الخميس. (الفرنسية)