يبحث الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، عن فوزه الرابع تواليًا، في سباق جائزة قطر الكبرى، الأحد المقبل، وذلك لمواصلة تعزيز هيمنته على الجولات الأخيرة، في الوقت الذي تتجه فيه بطولة العالم للفورمولا 1، نحو محطتيها الختاميتين في الشرق الأوسط.

وبعد مرور أربعة أيام واجتياز مسافة 12875 كيلومترًا عقب سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى، المنظم الأحد الماضي، والذي فاز به فيرستابن، صاحب الـ29 عامًا، يجد بطل العالم أربع مرات نفسه أمام فرصة ليؤكد أنه المرشح الأبرز للفوز بلقبه الخامس في العام المقبل.

فاز فيرستابن في أربعة من آخر ستة سباقات، ليرفع إجمالي انتصاراته في مسيرته إلى 75 فوزًا، وخلال هذه السلسلة، تجدد خلافه مع البريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس، وهو ما أضفى طابعًا قويًا على ختام الموسم.

وفي الأول من نوفمبر الجاري، في المكسيك، أصبح كيمي أنتونيلي، زميل راسل في الفريق، في عمر الـ 20 عامًا وشهرين و7 أيام، أصغر بطل في تاريخ الفئة الأول، وأول إيطالي يحقق هذا الإنجاز منذ ألبرتو أسكاري 1953، قبل أن يحسم مرسيدس بعد أسبوع لقب بطولة الصانعين في البرازيل.

وفي خضم هذا التتويج، أثارت ثقة فيرستابن استياء منافسه راسل الذي يحاول تجاوز موسم أشبه بالكابوس، وقد أدى تبادل التصريحات علنًا بينهما إلى ظهور بُعد إنساني جديد في أروقة الحلبات، يضاف إلى الأزمات التي يواصل فيراري جلبها لنفسه.

التركيز على بطولة الصانعين

أدى اصطدام شارل لوكلير بزميله لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، إلى تأجيج حدة التنافس الشخصي بينهما مجددًا، وتعبيد الطريق أمام البريطاني لاندو نوريس، بطل 2025، والأسترالي أوسكار بياستري، سائقي ماكلارين، لاحتلال المركزين الثاني والثالث تواليًا في سباق نيفادا.

وضَمَن هذا الصراع والخلاف الداخلي، لفيرستابن وريد بول طريقًا سهلة نسبيًا نحو فوز الهولندي بعد انطلاق من المركز الأول في السباق، الذي وصفه أنه «سباق مجنون» شهد تبدلات متكررة في هوية المتصدر وعمليات تجاوز عديدة.

وقال فيرستابن: «تُعد حلبة الدوحة مسارًا مختلفًا للغاية، فهي تضم منعطفات معقدة تناسب السيارات القوية عند المنعطفات السريعة، إلى جانب العديد من الأقسام الانسيابية، حافظنا على ثبات أدائنا، وقدّم الفريق عملًا مذهلًا الموسم الجاري، وينصب تركيزنا الآن على إنهاء الموسم في المركز الثالث ضمن بطولة الصانعين».

وعلى الرغم من أن الهولندي لم يفصح عن رغباته علنًا، إلّا أنه يريد التفوق على هاميلتون وراسل لإنهاء الموسم في المركز الثاني في ترتيب السائقين، خلف أنتونيلي، علمًا أنه يملك حاليًا 304 نقاط، متقدمًا بفارق 37 و40 نقطة تواليًا عن البريطانيين.

ويسعى فيراري لتجنب أيّ مشكلات داخلية إضافية، في ظل مساعيه للبقاء في المركز الثاني في بطولة الصانعين متفوقًا على ريد بول، حيث يمتلك حاليًا أفضلية 77 نقطة، مع تبقي سباقين فقط على نهاية الموسم «517 مقابل 440».