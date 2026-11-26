يستعد الموسيقار والملحن السعودي ممدوح سيف، لإطلاق ألبومه الموسيقي الرابع بعنوان «قصة قطرة» «Story of a Drop»، الجمعة، في خطوة فنية جديدة تمزج بين التجريب الموسيقي والهوية الإيقاعية المحلية، بمشاركة نخبة من الموسيقيين والعازفين من مختلف أنحاء العالم.

ويضم الألبوم أربع مقطوعات موسيقية، هي: «حركت شيئًا لن يسكن، كنت دائمًا اختياري، 528 هرتز، وأنا من أهوى ومن أهوى أنا»، وتنسج فكرته رحلة رمزية لقطرة تنطلق من المحيط وتعود إليه، لتكتشف في نهايتها أنها لم تنفصل عنه يومًا، بل كانت تحمل المحيط بكامله في داخلها.

ويُعد «قصة قطرة» الألبوم الموسيقي الرابع لممدوح سيف، بعد ثلاثة ألبومات سابقة هي «هارموني»، و «ما بين الثانيتين» و«ليتك معاي».

ويقدم ممدوح سيف في هذا الإصدار ألوانًا موسيقية مغايرة لما اعتاده الجمهور في أعماله السابقة، حيث يجمع بين الثراء الأوركسترالي والموسيقى الإلكترونية الحديثة، ومنها «التكنو»، مع حضور بارز للإيقاعات السعودية التي تمنح التجربة طابعًا متفردًا يربط المحلي بالكوني.

وأُنجزت مرحلة المكساج للألبوم عبر تعاون جمع ممدوح سيف، ممثلًا بشركته «صوت الموسيقى»، مع استوديوهات العلا، وبدعم من فيلم العلا، وأمضى سيف وفريقه نحو عشرة أيام داخل الاستوديوهات لإتمام مكساج الألبوم، مستفيدين من التجهيزات والتقنيات المتقدمة التي تضمها وفق معايير عالمية.