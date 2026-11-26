أوضح الأسترالي آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، أنه لن يتخلى عن هويته الفنية وأسلوب لعبه المعتاد خلال المواجهة المرتقبة أمام الهلال في الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي السبت، مؤكدًا أنَّ البرازيلي بيدرو هنريكي، مدافع الفريق، يتعافى بشكل جيد وأنَّ إصابته لم تكن صعبة.

وقال المدرب الأسترالي، خلال حديثه في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة الخميس، ردًا على سؤال «الرياضية» حول إصابة المدافع البرازيلي: «هنريكي يتعافى بشكل جيد ومحظوظ أنَّ الإصابة لم تكن صعبة مع أنها كانت تبدو صعبة، لكنه لاعب قوي وآخر ما يفكر فيه الغياب عن المباراة».

وحول المواجهة ذكر باباس: «نلعب أمام فريق كبير ولكن لن نغيّر أسلوبنا، سنلعب كما اعتدنا وسنسبب لهم المشاكل، نحن أيضًا لدينا لاعبون جيدون سنلعب كرتنا التي نعرف، وندخل المباراة بفكرة أننا نستطيع أن نتحسن، هناك أشياء كثيرة قادرون على فعلها بشكل ممتاز».

وأضاف مدرب الاتفاق: «نحترم المنافس ولكن لن نغير أسلوبنا، نحترم كل أجزاء اللعبة، ونريد أن نتحسن دائمًا ونقوم بكل ما يمكن أن يكون في مصلحة الفريق».

واختتم باباس حديثه بتوجيه رسالة مباشرة لأنصار النادي لمؤازرة الفريق في هذا الاختبار، قائلًا: «نحتاج إلى الدعم الجماهيري في هذه المواجهة، فأمامنا تحدٍّ كبير وصعب، ولكننا سنكون في الموعد وجاهزين تمامًا، وسنحاول أن نحقق الفوز وأن نرى المدرج كله باللون الأخضر».