كشف نادي الزمالك المصري، الخميس، عن مخاطبته الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ​للوقوف دقيقة حداد على ضحايا حادث مروري أودى بحياة 31 شخصًا في مصر، وذلك قبل مباراة الفريق الأول أمام ضيفه الإفريقي التونسي، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأصدر الزمالك بيانًا صحافيًّا جاء فيه: «خاطب الزمالك كاف لطلب الوقوف دقيقة حداد قبل مباراة الفريق ⁠الأول لكرة القدم أمام الإفريقي ‌التونسي، المقرر لها السبت، في دوري أبطال ​إفريقيا على أرواح ‌ضحايا حادث الوراق الأليم».

وأضاف البيان: «جاء طلب النادي ‌في إطار تضامنه مع ضحايا الحادث الذي وقع الأربعاء، وقدَّم النادي واجب العزاء لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين في الحادث ‌الأليم».

وينتظر مسؤولو نادي الزمالك رد «كاف» على هذا الطلب قبل ⁠انطلاق اللقاء، الذي يستضيف فيه الفريق المصري نظيره الإفريقي على ملعب القاهرة الدولي.

وقرَّر جوهر نبيل، وزير الرياضة المصري، إلغاء كافة الأنشطة الاحتفالية التي تنظمها الوزارة خلال الفترة الجارية، تضامنًا مع أهالينا في حادث دائري الوراق، ومشاركة لأسر الضحايا مصابهم الأليم.

وأعلنت السلطات المصرية، الأربعاء، أنَّ ‌31 شخصا لقوا ​حتفهم وأصيب ‌21 ⁠آخرون ​في حريق ⁠اندلع عقب انقلاب شاحنة محملة بمنتجات بترولية على الطريق الدائري الذي يربط محافظات منطقة القاهرة الكبرى، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية.

وأوضحت النيابة العامة المصرية أنها ضبطت شخصًا يشتبه في أنه تسبَّب في حادث تصادم، وحريق شاحنة نقل ​مواد بترولية على ​الطريق الدائري بمنطقة الوراق في نطاق منطقة القاهرة الكبرى.