يخوض فريق القادسية الأول لكرة القدم، الجمعة أمام الفيحاء، مباراته الأولى على ملعب نادي الاتفاق، غريمه التقليدي في المنطقة الشرقية، بسبب أعمال الزراعة الشتوية في ملعب الأمير محمد بن فهد.

وحملت تذاكر المباراة، المنتمية إلى الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، اسم ملعب الأمير محمد بن فهد، الموقع المعتاد لمواجهات القادسية مع ضيوفه منذ عودته إلى الدوري قبل أكثر من موسمين.

ولاحقًا، تغيَّر الموقع إلى ملعب نادي الاتفاق، علمًا أن الاتحاد السعودي للعبة حدَّد، قبل عدّة أيام، الملعب ذاته مكانًا للمواجهة، حسبما أظهر موقعه الإلكتروني.

وطبقًا لمصادر «الرياضية»، أراد نادي القادسية اللعِب على ملعب الأمير محمد بن فهد، لكن الزراعة الشتوية لم تكتمل بعد، مما حال دون تلبية رغبته.

وعبر حصة تدريبية عصر الخميس، أتمّ فريق القادسية الأول تحضيراته الميدانية، التي غلب عليها الطابع التكتيكي، تحت قيادة المدرب الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز.

ويتطلّع الفريق إلى مواصلة انتصاراته وعروضه الهجومية القوية، بعدما أحرز 16 هدفًا خلال لقاءاته الثلاثة الأخيرة، كسِب بها الرياض 6ـ0، والغرافة القطري 5ـ0، وشباب الأهلي دبي الإماراتي 5ـ1، على الترتيب.

وتحتل كتيبة رودجرز المركز الثاني في جدول ترتيب «روشن»، برصيد 28 نقطة، ووصافة ترتيب مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، بـ 11 نقطة.

وفي تصريحاتٍ له الخميس، أكد المدرب الإيرلندي الشمالي أن «فريقه يعيش مرحلة فنية مميّزة». وأثنى، حسبما نقل المركز الإعلامي لناديه، على الانضباط التكتيكي وروح العمل الجاد داخل المجموعة. وصرّح: «اللاعبون يقدمون عملًا كبيرًا في كل حصة تدريبية، والالتزام الذي نراه يمنحنا الثقة، نعود للعب أمام جماهيرنا بعد فترة طويلة ونتطلع إلى تقديم أداء يليق بها».

وفي وقت لاحق، سينتقل القادسية إلى ملعب «أرامكو» الجديد في الخُبر، أحد ملاعب كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2034.