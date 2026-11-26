أعلنت شركة النشر والتطوير «CI Games» رسميًا موعد إطلاق لعبة «Lords of the Fallen 2»، وذلك في أبريل 2027، عبر مختلف المنصات الرئيسة التي تشمل PlayStation 5، وXbox Series X|S، وNintendo Switch 2، بالإضافة إلى الحاسب الشخصي «PC» عبر متجري Steam وEpic Games Store.

وكشف ماريك تيمينسكي، الرئيس التنفيذي للشركة، عبر بيان صحافي، أن تحديد اليوم المُقرر فيه إطلاق الإصدار الجديد للعبة سيتم إعلانه ديسمبر المقبل، وسط توقعات كبيرة أن يكون حفل جوائز الألعاب «The Game Awards» هو المنصة التي ستشهد الإعلان الرسمي.

ويأتي هذا التحديث بعد قرار سابق بتأجيل اللعبة عن موعدها الأصلي في 2026، لتفادي الازدحام في جدول الإصدارات ومنح فريق التطوير «Hexworks» المساحة الكافية لصقل التجربة التقنية، ونظام القتال.

وتستكمل اللعبة أحداث الجزء السابق الصادر في 2023، ويجد اللاعبون أنفسهم في عالم مهدد بالدمار مع زحف عالم الموتى «Umbral» نحو عالم الأحياء، مع تقديم تحسينات واسعة تشمل مرونة أكبر في التبديل السريع بين الأسلحة أثناء القتال، وإضافة أساليب لعب جديدة كالقتال باليدين العاريتين، واستخدام السيوف اليابانية «Katanas».

ويترقب جماهير ألعاب «Soulslike» هذه المرحلة الجديدة، خاصة مع تأكيد الشركة على إطلاق نسخة تجريبية مغلقة «Closed Beta» يناير المقبل، تتيح للاعبين اختبار التحسينات الميكانيكية، والبصرية قبل الانطلاقة الرسمية.

وتندرج اللعبة ضمن ألعاب تقمص الأدوار والأكشن، وتُعد الجزء الثالث في السلسلة، وتكملة مباشرة للنسخة التي أُعيد إطلاقها 2023.