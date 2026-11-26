حقَّق فريق الفتح الأول لكرة القدم انتصاره الثاني في دوري روشن السعودي، والأول له منذ 42 يومًا، بفضل هدف لجناحه المغربي مراد باتنا منحه الفوز على ضيفه الرياض «1ـ0»، الخميس، في مباراة احتضنها ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن الجولة الـ 13.

وسجل باتنا هدفه في الدقيقة 70 عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى لمرمى الرياض.

وسبق للفريق الأحسائي الفوز في الدوري فقط على الحزم 15 أكتوبر الماضي بنتيجة 3ـ2 لحساب الجولة التاسعة، قبل تحقيق انتصاره الثاني أمام الرياض، بينما تعرض لثماني هزائم، وتعادل 3 مرات.

وكسر الفتح سلسلة هزائمه في الدوري التي امتدت لثلاث مباريات متتالية أمام الخليج والشباب والهلال على الترتيب منذ فوزه السابق على الحزم.

وحقق فوزه الثاني تاريخيًا على الرياض في دوري المحترفين، معادلًا عدد هزائمه أمام منافسه العاصمي، لتتوازن كفة الفريقين في سجل مواجهاتهما ضمن البطولة.

وتساوى الفتح في عدد الانتصارات ضمن النسخة الجارية مع الفيصلي والحزم والفيحاء بفوزين لكل فريق، ورفع رصيده إلى 9 نقاط من 13 مباراة محتلًا المركز الـ 16 أمام التعاون «5 نقاط»، وأبها المتذيل «3 نقاط».

من جهته، عجز الرياض عن معالجة آثار هزيمته السابقة أمام القادسية بسداسية نظيفة، وتلقى الخسارة السادسة له في الدوري، ليتوقف رصيده عند 12 نقطة جمعها من عدد المباريات ذاته محتلًا المركز الـ 12.