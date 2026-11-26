عمّت الأفراح شوارع وأحياء مدينة كومو الإيطالية في مايو 2024، بعدما ضمن فريق كومو الأول لكرة القدم عودته إلى دوري الدرجة الأولى في إيطاليا عقب غياب دام 21 عامًا عن الأضواء، إلا أن هذه الفرحة لم تكن عابرة، وكانت محطة انطلاق لرواية لافتة يستمر الفريق في سردها يومًا بعد يوم.

وبعد عودته إلى الأضواء الإيطالية، يقف كومو في دائرة الأضواء على مسرح دوري أبطال أوروبا، إذ سجل الثلاثاء الماضي فوزًا جديدًا على أيك أثينا اليوناني، ليتمركز ثالثًا في ترتيب بطولة الأندية الأقوى بعد نهاية الجولة الخامسة، متفوقًا على كوكبة من عمالقة القارة العجوز، وهو على بعد خطوات قليلة من التأهل المباشر إلى ثمن النهائي.

وتخلو قائمة لاعبي كومو من الأسماء الرنّانة إلا أن الإسباني سيسك فابريجاس، مدرب الفريق، استطاع إيجاد توليفة ناجحة تطبق أفكار لاعب سابق لعب خلال مسيرته تحت قيادة مدربين بارزين مثل أرسين فينجر وبيب جوارديولا وجوزيه مورينيو، ليصبح كومو اسمًا بارزًا في عالم كرة القدم الإيطالية والأوروبية رغم حداثة عهده وتجربته بين كبار القوم.

وظهرت المعالم الأولى لهذه الرواية في موسم 2023ـ2024، عندما كان كومو في دوري الدرجة الثانية في إيطاليا، وكان فابريجاس في منصب مساعد المدرب، فاستلم قيادة الفريق مدربًا مؤقتًا لفترة وجيزة بين شهريْ نوفمبر وديسمبر 2023 بعد إقالة المدرب مورينو لونجو، لكن فابريجاس كان في ذلك الوقت دون رخصة تدريبية، فعاد إلى منصب المساعد مع تعيين أوسيان روبيرتس مدربًا للفريق.

وفي الجولة الأخيرة من موسم 2023ـ2024، ضمن كومو عودته إلى دوري الأضواء في إيطاليا للمرة الأولى بعد غياب دام 21 عامًا، وحصل فابريجاس على منصب المدرب صيف العام 2024 عقب حصوله على الرخصة التدريبية، تمهيدًا لكتابة الفصل الثاني من رواية كومو، والفصل الأول من روايته الشخصية في عالم التدريب.

ولم تقتصر أفراح جماهير كومو على مشاعر العودة إلى دوري الأضواء، إذ حقق الفريق 13 فوزًا في موسم 2024ـ2025، وأظهر شخصية قوية في موسمه الأول مع الكبار، لاسيما بانتصاراته على فرق بارزة مثل نابولي وروما وأتالانتا وفيورنتينا، فأنهى كومو الموسم عاشرًا في الترتيب، في نتيجة مرضية.

وأخذ كومو بقيادة فابريجاس خطوات كبيرة إلى الأمام في الموسم الماضي، إذ جمع 71 نقطة في الدوري الإيطالي من 20 فوزًا و11 تعادلًا، وهزم يوفنتوس ذهابًا وإيابًا في نتيجتيْن مصيريتيْن وضعتا كومو رابعًا في الترتيب، بفارق نقطتيْن فقط أمام يوفنتوس عند نهاية المطاف، فحجز بطاقة عبور إلى دوري أبطال أوروبا، فيما ذهب اليوفي إلى الدوري الأوروبي.

وتمامًا كحضوره ضمن رباعي الصدارة في الدوري الإيطالي، نجح كومو بالوصول إلى المربع الذهبي لكأس إيطاليا في الموسم الماضي، بعد رحلة أطاح فيها بأندية ساسولو وفيورنتينا ونابولي من الدرجة الأولى، قبل أن يودع الصراع في نصف النهائي بعد تعادل سلبي في لقاء الذهاب أمام الإنتر، وخسارة صعبة بنتيجة 2ـ3 إيابًا، علمًا أن كومو تقدّم بهدفين نظيفيْن حتى الدقيقة 68، وبنتيجة 2ـ1 حتى الدقيقة 85، قبل «ريمونتادا» الإنتر في الدقائق القاتلة.

وفي الموسم الجاري، يحتلّ كومو المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور 12 جولة، إلا أنّه يبقى في دائرة الصراع، بابتعاده بفارق 6 نقاط عن صدارة لاتسيو، ونقطة فقط عن ميلان رابع الترتيب، إلا أنّه رفع سقف التحدي على المستوى القاري في حضوره الأول تاريخيًا بدوري أبطال أوروبا.

وبدأ كومو رحلته القارية بفوز عريض على لايبتزيش الألماني بنتيجة 4ـ1، ثم خسر أمام فينورد الهولندي في الجولة الثانية، قبل أن يضرب مانشستر يونايتد برباعية في الجولة الثالثة.

وفي تاريخ 4 نوفمبر الجاري سجل كومو بقيادة فابريجاس الانتصار الأعرض في تاريخ دوري الأبطال، بعد اكتساحه لنس الفرنسي 9ـ1، وصولاً إلى تحقيقه فوزًا جديدًا على أيك أثينا اليوناني مساء الثلاثاء، رافعًا رصيده إلى 12 نقطة بعد نهاية الجولة الخامسة في ثالث أفضل رصيد نقطي بعد ريال مدريد وباريس سان جيرمان، ومع محصلة مميزة في فارق الأهداف، كونه سجل 20 هدفًا بمعدل 4 أهداف في المباراة الواحدة، مقابل استقباله 6 أهداف.

وكانت المباراة أمام الفريق اليوناني الرقم 100 في مشوار فابريجاس مع كومو، منذ حصوله على الرخصة التدريبية وتعيينه مدربًا للفريق صيف عام 2024، ولهذه الرواية فصولاً قادمة على درب طويل يسوده التفاؤل.