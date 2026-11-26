أكَّد المغربي جمال السلامي، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، تقديم لاعبيه مباراةً قويةً أمام الرياض، الخميس، رغم ظروف الغيابات، وتحقيقهم انتصارًا مستحقًا، مبديًا أمله في البناء على هذا الفوز لبدء مرحلةٍ جديدةٍ في الموسم.

وبعد المباراة، التي جرت ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، قال السلامي: «سعيدٌ بالفوز، واللاعبون استحقوا النقاط الثلاث، كما كنا نستحق تسجيل أهدافٍ أكثر. رغم الغيابات، قدَّم الفريق أداءً قويًّا».

وأضاف: «أتمنى أن تكون هذه النتيجة انطلاقةً جديدةً للفريق بعد فترة التوقف، فقد عملت مع اللاعبين خلالها بشكلٍ رائعٍ».

وتطرَّق مدرب الفتح إلى غياب مواطنه مروان سعدان، وأبدى سعادته بقدرة الفريق على تعويضه قائلًا: «رغم غياب مروان، كان البدلاء على قدر المسؤولية».

وردًّا على سؤالٍ من «الرياضية» حول ارتياح اللاعبين لملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، الذي خاضوا عليه المباراة بدلًا من ملعب النادي بسبب الزراعة الشتوية، أوضح المغربي: «أعتقد أن اللاعبين كانوا أكثر ارتياحًا، خاصَّةً أن الملعب كان مفتوحًا، ولم يكن الجمهور قريبًا منهم. كما أعتقد أنه كان فألًا طيبًا علينا بتحقيق أول فوزٍ لنا في الأحساء»، وتابع مبتسمًا: «أتمنى الاستمرار في اللعب هنا إذا كنا سنحقق الفوز».

وكسر الفتح سلسلة هزائمه في الدوري التي امتدَّت ثلاثَ مبارياتٍ متتاليةً، ورفع رصيده إلى تسع نقاطٍ من 13 مباراةً محتلًا المركز الـ 16.