رفض البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، الحديث عن افتقاد «مدرسة الوسطى» الشخصية والهوية داخل الملعب، مشيرًا إلى دور «التفاصيل الدقيقة» في الخسارة أمام الفتح، الخميس، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء الذي انتهى فتحاويًا بهدف نظيف، قال المدرب: «المباراة كانت مناصفة بين الفريقين، وشهدت تقاربًا في تفاصيلها الفنية، والهدف جاء في وقت افتقدنا فيه التركيز الفني والذهني».

وأضاف: «أثق كثيرًا في لاعبينا، وقد سنحت لنا فرص عديدة للتقدم، لكن تفاصيل دقيقة أسهمت في تغيير شكل المباراة».

وردًا على استفسار حول افتقاد فريقه الشخصية والهوية داخل الملعب، قال البرازيلي: «أسلوب الفريق واضح، ولا أتفق مع مسألة افتقاده الشخصية والهوية داخل الملعب».

واختتم حديثه: «التفاصيل الصغيرة كان لها دور في خسارتنا».

وعجز الرياض عن معالجة آثار هزيمته السابقة أمام القادسية بسداسية نظيفة، وتلقى الخسارة السادسة له في الدوري، ليتوقف رصيده عند 12 نقطة جمعها من عدد المباريات ذاته محتلًا المركز الـ 12.