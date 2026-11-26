تغلَّب فريق الشباب الأول لكرة القدم 1ـ0 على مضيفه أبها، مساء الخميس، محققًا ثلاثة انتصارات متتالية في دوري روشن السعودي للمرة الأولى بعد 50 جولة.

وأحرز الإنجليزي جوش براونهيل، لاعب الوسط الشبابي، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39، مستفيدًا من عرضية أرضية لزميله الجناح البرتغالي دانييل بودنيس.

وأكمل فريقهما المباراة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، بنقصٍ عددي من الدقيقة 62، التي شهِدَت طرد المدافع السنغالي مامادو باري، لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

ورفع فريق المدرب الألماني توماس ليتش رصيده إلى 17 نقطة، مُواصِلًا نتائجه الإيجابية، وتقدّم إلى المركز الثامن في جدول الترتيب. وتجمّد رصيد أبها، الذي يُدرِّبه الكرواتي تيو بيريجا، عند 3 نقاط، وبقِيَ في المركز الـ 18 والأخير.

وللمرة الأولى منذ أبريل 2025، يكسب الشباب ثلاث مباريات متتالية ضمن «روشن».

وقبل مباراة أبها، وفترة التوقّف الأخيرة، تغلّب الفريق العاصمي 3ـ1 على الفتح، و6ـ1 على الأهلي، لحساب الجولتين 11 و12.

وبتحقيقه الفوز الثالث تواليًا، عادل سلسلة مماثلة له، أمام العروبة والوحدة والخلود، في مارس وأبريل من العام الماضي، ضمن دوري 24ـ2025.

وبين السلسلتين، لعِب الشبابيون 50 جولة، وعجزوا عن الانتصار في ثلاثٍ متتالية منها.