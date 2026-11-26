طالب الإسباني تشابي ألونسو، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، لاعبيه برد فعلٍ قوي ضد نوتنجهام فورست بعد الخسارة القاسية 1ـ4 أمام ليدز، الأسبوع الماضي، في الدوري الممتاز.

ويخوض تشيلسي مباراته رقم 103 أمام فورست متسلِّحًا بـ 43 انتصارًا، مقابل 31 تعادلًا، و28 خسارةً. ولم يسقط الفريق في خمس مباريات خارج ملعبه أمام فورست «أربعة انتصارات وتعادلٌ واحدٌ» منذ آخر هزيمةٍ، في يناير 1997، عندما كان رود خوليت مدربًا للفريق «0ـ2».

وبعد خسارته أمام فورست في «ستامفورد بريدج»، في 4 مايو الماضي، يتطلَّع تشيلسي إلى تجنُّب سقوطٍ ثانٍ تواليًا في الدوري أمامهم للمرة الأولى منذ عام 1979.

وبدأ «البلوز» الموسم بشكلٍ واعدٍ تحت قيادة مدربه الجديد، لكنَّه خسر ثلاثًا من آخر أربع مبارياتٍ في الدوري، ليتراجع إلى المركز الثامن بفارق خمس نقاطٍ خلف ليفربول الرابع في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وذكر ألونسو في مؤتمرٍ صحافي، الخميس، أن فريقه يمرُّ بـ «مرحلة ضعفٍ» بعد الهزيمة الثقيلة على ملعب «ستامفورد بريدج»، الأسبوع الماضي.

وقال المدرب الإسباني عشية مباراة الجولة الـ 12 على ملعب «سيتي جراوند»: «نريد أن نُظهر ردَّ فعلنا، ونريد أن نُظهر أننا قادرون على تقديم ما هو أفضل بكثيرٍ».

وأضاف: «هذا محور تركيزنا الرئيس، وهدفنا غدًا، لأننا نتوقَّع مباراةً صعبةً، ونحتاج إلى أن نكون قادرين على المنافسة، وأن نُظهر ذلك»

ولا يملك أي فريق سجلًّا دفاعيًّا أسوأ من تشيلسي، الذي استقبلت شباكه 20 هدفًا في 11 مباراةً بالدوري، سوى صاحبَي المركزين الأخيرين، كريستال بالاس ومانشستر يونايتد، إضافةً إلى الصاعدين، إيبسويتش وكوفنتري سيتي.

مع ذلك، أكد ألونسو ثقته في امتلاك فريقه المقومات اللازمة للتعامل مع التحديات البدنية في الدوري.

وقال: «هذا أمرٌ يخصُّ مباراة الغد، لكنَّه أيضًا يخصُّ ما تبقَّى من الموسم، إذ نحتاج إلى أن نكون أكثر قدرةً على المنافسة في هذا الجانب. نحن هنا لنتعامل مع الأمور بجديةٍ».

وأصبح الإكوادوري مويسيس كايسيدو، لاعب الوسط، جاهزًا لمواجهة فورست بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به، في 21 نوفمبر 2026، أمام ليدز يونايتد في الدوري، لكنَّ الفرنسي ماكسنس لاكروا، والبرازيلي جواو بيدرو لا يزالان خارج الحسابات بسبب الإصابة.