تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم تحت 17 عامًا إلى دور الـ 32 من كأس العالم للناشئين بقطر رغم خسارته الخميس بهدفين نظيفين أمام إسبانيا، في ختام منافسات المجموعة الثامنة، فيما صعدت الصين إلى الدور نفسه بعد فوزها على فيجي 8ـ0.

وكانت إسبانيا تصدرت المجموعة بعد انتهاء الجولة الثانية، فيما بقي المركز الثاني في انتظار جولة الحسم والذي كان من نصيب أشبال «أسود الأطلس» بفارق الأهداف عن الصين التي تأهلت كأفضل الثوالث بأربعة نقاط.

دخل المنتخب الإسباني المباراة بقوة لفرض إيقاعه منذ الدقائق الأولى وحسم صدارة المجموعة، وسط تكتل دفاعي مغربي اعتمد على المرتدات.

وترجم «الماتادور» أفضليته في الدقيقة 18 عن طريق إبريما تونكارا، لاعب برشلونة، الذي افتتح التسجيل بتسديدة متقنة.

وحاولت المغرب تعديل النتيجة بشن هجمات مرتدة لكنها اصطدمت بصلابة دفاعية حالت دون ترجمتها لأهداف كما فعلت أمام فيجي التي زارت شباكها ثماني مرات. وخلال تلك المحاولات نجح الإسبان في تعزيز تقدمهم عن طريق البديل جييرمو تروخيلانو في الدقيقة 61.

أما المباراة الثانية في المجموعة فكانت من جانب واحد حيث قست الصين على فيجي بثمانية أهداف نظيفة. ودشن تشاو سونج يوان الأهداف الصينية في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف كوانج تشاولاي الثاني «22»، وعزّز وان شيانج التقدم بالثالث «28».

وأبى لاعبو فيجي إلا أن يشاركوا في المهرجان التهديفي فوقع المدافع سياليسي فاتانيتاواكي على الهدف الرابع «34»، لينهي به الشوط الأول .

ولم يكتف الصينيون برباعية الشوط الثاني فأعادوا الكرة مرة أخرى عن طريق كوانج تشاولاي «58» وهو الثاني له، ثم تشانج جونهاو «65»، وليانج شيو «80» و«85».

وحاول الصينيون إضافة هدف تاسع لخطف الوصافة من المغرب بفارق الأهداف المسجلة، لكن مع ذلك فقد كانت النتيجة كافية لحجز بطاقة العبور ضمن أفضل الثوالث في البطولة.

أما فيجي فتذيلت الترتيب برصيد صفري وبشباك استقبلت 29 هدفًا، ودون أن ينجحوا في التسجيل خلال مبارياتهم الثلاث.