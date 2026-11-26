انطلقت بطولات «قفز السعودية» لقفز الحواجز في نسختها السادسة، الخميس، وذلك على أرض ميدان «قفز السعودية» الجديد بالجنادرية في العاصمة الرياض، حيث تجري منافساتها على مدار 3 أسابيع «نهاية كل أسبوع» بتنظيم بطولتين متزامنتين بمجموع 66 شوطًا، وجوائز تتجاوز الـ 3.4 مليون ريال، وبمشاركة 267 فارسًا وفارسة يمثلون 16 دولة.

وتحمل النسخة الجارية توسعًا على الصعيدين التنظيمي والفني، حيث تقرر للمرة الأولى إضافة شوط مخصص للمبتدئين، وزيادة عدد أشواط الفئات السنية، إلى جانب تنظيم بطولتين متزامنتين في وقتٍ واحد.

وتتوزع الجولات على 3 فترات نهاية كل أسبوع «الخميس، الجمعة، والسبت»، تبدأ بالأسبوع الأول خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري، الأسبوع الثاني من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل، وتُختتم بالأسبوع الثالث من 10 إلى 12 من الشهر ذاته.

وجاءت انطلاقة منافسات الأسبوع الأول بتنظيم 20 شوطًا تشمل «فئة الثلاث نجوم، فئة النجمة الواحدة، فئة تحت 25 عامًا، فئة الشباب، فئة الناشئين، وفئة الأشبال إلى جانب شوط المبتدئين المستحدث»، وتتدرج فيها ارتفاعات الحواجز من 100 سم وتصل إلى 150 سم في شوط الجائزة الكبرى الختامي للجولة.

من جهة أخرى أنجز الاتحاد السعودي للفروسية أعمال تطوير وتوسعة لمقر بطولة «قفز السعودية» بالجنادرية في الرياض، خلال مدة قياسية بلغت 56 يومًا، بمشاركة 5500 عامل، وفق المواصفات الفنية والمعايير المعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» نُفذت أعمال المشروع خلال الفترة من الأول من أكتوبر حتى الـ25 من نوفمبر الجاري، عبر منظومة عمل متواصلة على مدار 24 ساعة يوميًا بنظام الفترتين، أسهمت في مضاعفة المساحة الإجمالية للمقر بنسبة 100 في المئة، وتطوير بنيته التحتية ومرافقه التشغيلية، بما يواكب النمو المتواصل الذي تشهده البطولة.