يقدم مهرجان «إثنوسبورت» الثقافي، الذي ينظِّمه الاتحاد العالمي للإثنوسبورت، بالتعاون مع موسم الرياض 2026، في «المربع الجديد» بحي القيروان في الرياض، تجربةً ثقافيةً، تجمع الحِرف اليدوية والفنون التقليدية من مختلف أنحاء العالم عبر عشر خيامٍ ثقافيةٍ، و15 ورشةً للحِرف اليدوية التراثية، تتيح للزوَّار التعرُّف على مهاراتٍ ومهنٍ توارثتها الشعوب جيلًا بعد جيلٍ، ضمن فعالياتٍ تستمر حتى السبت المقبل.

وتعدُّ منطقة «الخان الثقافية» إحدى أبرز محطات المهرجان، إذ تضمُّ خيامًا تستعرض جوانبَ من ثقافات تركيا، وأوزبكستان، وكازاخستان، وقرغيزستان، إلى جانب فنون الكتاب، والخط، والموسيقى، وصناعة السهام، وورش الاستدامة، فيما تتيح للزوَّار مشاهدة ممارساتٍ حِرفيةٍ تقليديةٍ، والتعرُّف على ارتباطها بالحياة اليومية والموروث الثقافي للشعوب.

وتشمل الورش 15 تجربةً حِرفيةً، تتنوَّع بين نسج السجاد، والحرق على الخشب، وصناعة الجلود والعصي، والتطعيم الزخرفي، وصياغة الحلي، وزخرفة الزجاج، وترميم السجاد، وإعادة التدوير الإبداعي، حيث يقدم الحرفيون نماذجَ من تقنيات التصنيع اليدوي التي حافظت على حضورها على الرغم من تطور أساليب الإنتاج الحديثة.

ويمنح المهرجان الأطفال فرصة المشاركة في تسع ورشٍ مخصَّصةٍ للفئات العمرية من أربعة أعوامٍ إلى 14 عامًا، تتضمَّن الرسم بالرمل، وتصميم الألعاب الخشبية، وصناعة الفسيفساء، والنسيج، وفن الإبرو القائم على الرسم على الماء، في أنشطةٍ يشرف عليها مختصون، مع توفير المواد اللازمة، وإتاحة الاحتفاظ بالأعمال التي ينجزها الأطفال.

وتتكامل هذه التجارب مع المتحف الذي يعرض نماذجَ من الحِرف والأزياء والمنسوجات والحلي المرتبطة بالتراث التركي، فيما تقدم ساحات المهرجان عروضًا موسيقيةً، ورقصاتٍ شعبيةً، وفنونًا حيةً، إلى جانب مأكولاتٍ ومشروباتٍ تقليديةٍ تعكس تنوُّع ثقافات الدول المشاركة.

ولا تقتصر فعاليات المهرجان على الجوانب الثقافية فقط، بل ويجمع أيضًا 38 رياضةً ولعبةً تقليديةً بمشاركة أكثر من 18 دولةً، من بينها المصارعة، والفروسية، والرماية، والألعاب الشعبية، إلى جانب تجاربَ تفاعليةٍ، تتيح للزوَّار التعرُّف على هذه الرياضات وممارستها، في حدثٍ يجمع الموروث الرياضي والثقافي للشعوب في مكانٍ واحدٍ.

ويأتي تنظيم المهرجان في الرياض، للمرة الأولى خارج تركيا، ضمن جهود موسم الرياض لاستضافة فعالياتٍ عالميةٍ متنوِّعةٍ، وإتاحة تجاربَ تجمع الترفيه والثقافة والتراث، فيما يستقبل المهرجان زوَّاره مجانًا يوميًّا من الـ 05:00 مساءً حتى منتصف الليل، مع إتاحة حجز تذاكر الدخول عبر منصة «ويبوك».