تأكَّد غياب البرازيلي بيدرو هنريكي، مدافع فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، أمام الهلال، السبت المقبل، في الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، بعدما أعلن النادي الشرقاوي، الخميس، خضوعه لعمليةٍ جراحيةٍ من أجل ترميم الأنف، تستدعي ابتعاده عن الملاعب خمسةَ أيامٍ.

واحتاج البرازيلي إلى الجراحة بعد تعرُّضه لكسرٍ داخلي وخارجي في الأنف، وفق بيان الاتفاق، أمام عجمان، الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال الخليج للأندية، ما اضطره إلى مغادرة الملعب، وعدم استكمال المباراة.

وحسبَ البيان، سيخضع اللاعب، السبت المقبل، لفحصٍ طبي من أجل تقييم حالته، وتحديد مدى جاهزيته للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وأشار النادي إلى إلزام المدافع البرازيلي بارتداء قناعٍ طبي خاصٍّ لحماية الأنف إذا اجتاز الفحص، وحصل على الضوء الأخضر للعودة إلى التدريبات.

وخاض هنريكي جميع دقائق آخر خمس مبارياتٍ للفريق ضمن بطولة الدوري، ولم يحصل على أي بطاقةٍ ملوَّنة.