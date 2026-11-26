أكَّد الألماني توماس ليتش، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، أنه واجه صعوباتٍ أمام أبها، الخميس، على الرغم من احتلال صاحب الأرض المركز الأخير في ترتيب دوري روشن السعودي.

وفاز الشباب 1ـ0 على مضيفه أبها ضمن الجولة الـ 13، ولعِب أغلب دقائق الشوط الثاني منقوصًا بسبب طرد مدافعه السنغالي مامادو باري ببطاقةٍ صفراءَ ثانية.

وخلال مؤتمرٍ صحافي بعد المباراة، صرَّح ليتش: «لم تكن سهلةً. واجهنا صعوباتٍ في التعامل معها على الرغم من المركز المتأخر للفريق المنافس». وأقرَّ بأن لاعبيه قدَّموا أداءً دون المستوى خلال أول 20 دقيقةً، قبل أن يستعيدوا التوازن على أرضية الملعب، ويعودوا إلى أجواء اللقاء.

وفي المجمل، أبدى المدرب رضاه عن الأداء، ولفت إلى غياب عديدٍ من لاعبيه، في مقدمتهم الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو. ورأى أن الفريق كان قادرًا على إضافة مزيدٍ من الأهداف، مؤكِّدًا استعداده لمواجهة الاتفاق، الخميس المقبل، ضمن الجولة الـ 14.

وبفوزهم للجولة الثالثة تواليًا، رفع «الليوث» رصيدهم إلى 17 نقطة، وتقدّموا إلى المركز الثامن في جدول الترتيب.