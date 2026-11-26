رفض تيو بيريجا، مدرب فريق أبها الأول لكرة القدم، تحميل لاعبيه مسؤولية الخسارة 0ـ1 من الشباب، الخميس ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، وامتنع عن التعليق على ركلة الجزاء الملغاة في الدقيقة 44.

وقال خلال مؤتمر صحافي بعد المباراة: «اللاعبون قدَّموا ما عليهم، ولا أحمِّلهم مسؤولية النتيجة، وعلينا الاستفادة، والتركيز في المقبل، والعمل على الظهور بصورةٍ أفضل».

وأبدى بيريجا رضاه عن مستوى فريقه، وشكر لاعبيه على ما بذلوه من جهدٍ طوال الشوطين، منوِّهًا إلى غياب التوفيق عنهم، وافتقاده إلى عددٍ من اللاعبين بسبب الإصابات.

وشدَّد: «تركيزنا الآن ينصبُّ على مواجهة التعاون ضمن الجولة المقبلة». وتحفَّظ على الحديث عن ركلة الجزاء الملغاة قبل نهاية الشوط الأول، مكتفيًا بالقول: «لا أستطيع التعليق على الركلة قبل مشاهدة الحالة والوقوف على تفاصيلها».

واحتسب عبد الله الحربي، حكم الساحة، ركلة جزاءٍ لأبها، ثم راجع الحالة على شاشة تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، وألغى قراره الأول.

وتولَّى الكرواتي تدريب الفريق الجنوبي خلفًا لمواطنه دامير بوريتش، المُقال لسوء النتائج، وافتتح مهمَّته بالتعادل 1ـ1 مع الاتحاد، لحساب الجولة الـ 12، قبل فترة التوقف الأخيرة.

ويحتل أبها، العائد مطلع الصيف الجاري إلى الدوري، المركز الـ 18 والأخير، برصيد ثلاث نقاط.