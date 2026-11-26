يتّجه البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، إلى انتهاج خطة هجومية أمام الخلود، الجمعة، في الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، عبر الجمع بين النرويجي جوشوا كينج وفهد الرشيدي والجامبي موسى بارو في الخط الأمامي، حسبما كشفت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

واستعاد الفريق خدمات الرشيدي بعد غياب نحو شهر بسبب تمزق في العضلة الأمامية للفخذ، تعرض له أمام الفيحاء في 15 أكتوبر الماضي، ضمن الجولة التاسعة، كما تعافى كينج من إصابة عضلية واستعاد جاهزيته خلال فترة التوقف الأخيرة.

وأظهرت التدريبات الأخيرة اعتزام جوميز الاعتماد على الثنائي، إلى جانب بارو الذي عاد إلى الفريق عقب مشاركته مع منتخب بلاده خلال استحقاقات نوفمبر الدولية.

ويدخل الخليج اللقاء بصفوف مكتملة، باستثناء المهاجم الأرجنتيني الواعد ماتيو بينيجاس، الذي يغيب بسبب إيقافه مباراتين، مرت واحدة منهما، بموجب عقوبة انضباطية صدرت بحقه مطلع الشهر الجاري.

ووصل الفريق إلى القصيم مساء الخميس، عبر مطار الملك فهد الدولي بالدمام، عقب إنهاء تحضيراته الميدانية للمواجهة.

وقبل السفر، استهل الفريق تدريبه الختامي بتمارين وقائية في صالة الحديد، أعقبتها محطات لياقية متنوعة على رديف ملعب الأمير نايف بن عبد العزيز في القطيف، ثم انتقل المدرب إلى الشق التكتيكي.

ومن أجل تثبيت النهج الهجومي الذي ينوي تطبيقه في المباراة، قسّم جوميز اللاعبين إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، قبل تنظيم تقسيمة فنية شهدت تنافسًا قويًا بين عناصر الفريق، وحُسمت بركلات الترجيح.