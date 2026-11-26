آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
انفوجرافيك
غيابات كومان مع النصر
2026.11.26 | 09:51 pm
الأكثر قراءة
1
الهلال.. إنزاجي يدرس بديل نيفيش
2
كومان يصدم النصر
3
النصر.. حصة صباحية
4
رسميّا.. الاتفاق يفقد هنريكي أمام الهلال
5
الاتفاق.. فرص ديمبيلي أمام الهلال تتضاءل
6
حالة صحية منعت حطاب.. ومساعده يكشف حقيقة الكحول
7
ملعب جابر يتجاوز المستهدف قبل السوبر السعودي بـ30 يوما
8
الليلة.. فيسينج يعتمد الأجانب الثمانية
Previous
Next
اخترنا لكم
هايتي.. جزيرة كاريبية تبحث عن إنجازها الأول
المقصيات في الملاعب السعودية.. راحل اشتهر بها و15 ظلت خالدة
من هو رولاني موكوينا قاهر الأهلي المصري؟
الأهلي.. مواجهة محرز العاطفية العاشرة
5 غادروا الهلال بعد آخر مواجهة أوزبكية
×
الصورة .. قصة
2026-11-27 01:02:25
الهلال يتأهب
الكرة السعودية
2026-11-26 23:39:36
محزري يعود.. ومندش يشارك
الكرة السعودية
2026-11-26 21:17:33
رسميّا.. الاتفاق يفقد هنريكي أمام الهلال
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-11-17 23:26:50
الأخضر يخسر 5 نقاط في تصنيف «فيفا»
الكرة السعودية
2026-11-17 20:56:03
البريكان يلحق بثلاثة هدافين
الكرة السعودية
2026-11-17 20:52:02
لاجامي.. الحمراء الـ 47 في تاريخ الأخضر
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-11-27 00:12:07
دحمان: غرفة الملابس وراء نقطة الدرعية
الكرة السعودية
2026-11-27 00:10:39
لاج: كرة القدم عاقبتنا
الكرة السعودية
2026-11-26 23:16:21
في الرمق الأخير.. الفيصلي يحرم الدرعية من الانتصار الأول
Previous
Next
×
الصورة .. قصة
2026-11-26 23:09:24
الاتحاد يتحضّر
الكرة السعودية
2026-11-26 22:17:03
الاتحاد يستعيد بيرجوين.. وسيميتش الأقرب إلى الأبعاد
الكرة السعودية
2026-11-25 20:54:26
راحة اتحادية تستثني المصابين
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-11-26 23:40:51
كومان يصدم النصر
الصورة .. قصة
2026-11-26 14:46:39
النصر.. حصة صباحية
الكرة السعودية
2026-11-25 23:34:47
اتفاق يمهّد استمرار جواو نصراويا
Previous
Next
×
الكرة العالمية
2026-11-27 00:40:18
43 مليونا من تركي آل الشيخ.. تضامن رياضي واسع مع ضحايا الوراق
الكرة السعودية
2026-11-24 20:36:02
كومان وماني يعيدان بناء هجوم النصر.. والعمري يزيح مارتينيز
الكرة العالمية
2026-11-23 21:26:35
بهدفي الدباغ.. الزمالك يذيق الجونة الخسارة العاشرة
Previous
Next
×
منوعات
2026-11-26 21:16:14
15 ورشة حرفية تثري مهرجان «إثنوسبورت» الثقافي
منوعات
2026-11-25 20:52:46
آل الشيخ يعلن طرح تذاكر فيلم «العيون الساهرة - الساس»
منوعات
2026-11-24 22:36:09
3 ديسمبر.. أول عروض «الكبيرة أول»
Previous
Next
×
ESports
2026-11-26 19:35:55
أبريل 2027.. لعبة «Lords of the Fallen 2» تنطلق
ESports
2026-11-25 22:02:52
300 متنافس يوميا في بطولة الأحساء
ESports
2026-11-25 20:49:49
ديسمبر.. PUBG MOBILE تجمع طلاب «مبدعو المملكة 2026»
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث