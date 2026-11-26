أتمّت اللجنة البيطرية في بطولة «قفز السعودية» لقفز الحواجز كافة إجراءات الفحص الطبي والبيطري للجياد المشاركة في منافسات الأسبوع الأول من النسخة السادسة، التي انطلقت الخميس على أرض ميدان «قفز السعودية» بالجنادرية في العاصمة الرياض.

وأكدت اللجنة جاهزية الجياد التامة وخلوّها من أي ملاحظات صحية أو فنية تحول دون خوضها المنافسات، وذلك بعد سلسلة من الفحوصات الدقيقة التي شملت التحقق من الهوية الرقمية عبر مسح الشرائح الإلكترونية ومطابقتها مع جوازات السفر الرسمية للخيل، وسجلات التطعيم الإلزامية في تطبيق الاتحاد الدولي للفروسية إلى جانب الفحص السريري والحركي لتقييم الاتزان والسلامة البدنية.

وأوضح الدكتور أنس الحسن، رئيس اللجنة البيطرية في البطولة، أن عملية الفحص جرت بانسيابية عالية ووفق البروتوكولات المعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية «FEI».

وقال الدكتور الحسن: «نحرص في بطولة قفز السعودية على تطبيق أدق المعايير الصحية والفنية المعتمدة دوليًا، للتأكد من الجاهزية البدنية الكاملة لكل جواد قبل دخوله الميدان، وتهدف هذه الإجراءات في المقام الأول إلى حماية سلامة الخيل والفرسان، وضمان تكافؤ الفرص ونزاهة المنافسة في كافة الأشواط، خاصة مع التوسع الكبير الذي تشهده النسخة السادسة».

وأضاف: «شهدت النسخة الجارية تطورًا نوعيًا في البنية التحتية ومرافق الإيواء والميادين في الجنادرية وعدد الفرسان والجياد، ما أسهم بشكل كبير في تسهيل عمل الطواقم البيطرية وتوفير بيئة مثالية وآمنة للخيول المشاركة القادمة من 16 دولة».

يُذكر أن منافسات الأسبوع الأول من بطولة «قفز السعودية» تتواصل حتى السبت المقبل بتنظيم 20 شوطًا تتدرج ارتفاعات حواجزها من 100 سم وحتى 150 سم في شوط الجائزة الكبرى، وسط مشاركة قياسية تضم 267 فارسًا وفارسة يتنافسون على جوائز تتجاوز قيمتها الإجمالية 3.4 مليون ريال على مدار 3 أسابيع.