أنجز الاتحاد السعودي للفروسية أعمال التطوير الشاملة وتجهيز المقر الجديد لبطولة «قفز السعودية» بالجنادرية في العاصمة الرياض، وذلك وفق أعلى المواصفات الفنية والمعايير الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية «FEI»، تزامنًا مع انطلاق منافسات النسخة السادسة من البطولة، الخميس، والتي تستمر على مدار ثلاثة أسابيع بمشاركة 267 فارسًا وفارسة يمثلون 16 دولة.

وشكّل تنفيذ المشروع نموذجًا لسرعة الإنجاز الهندسي والتشغيلي، حيث أُنجزت كافة الأعمال خلال فترة قياسية امتدت من الأول من أكتوبر وحتى الـ 25 من نوفمبر الجاري «56» يومًا، عبر منظومة عمل متواصلة على مدار 24 ساعة يوميًا بنظام الفترتين وبمشاركة 5500 عامل.

وأسفرت هذه الجهود عن تحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية والمرافق التشغيلية بزيادة في المساحة الإجمالية للموقع بلغت نسبتها 100 بالمئة، متجاوزةً بذلك محدودية النسخ الخمس الماضية التي كانت تقتصر على ميدانين فقط.

وجُهّز المقر الجديد بمنظومة متكاملة من الميادين متعددة الاستخدامات صُممت لرفع كفاءة التنظيم وجودة الأداء الفني، يتصدرها الميدان الرئيس للمنافسات بمساحة تبلغ أبعادها «95م × 55م»، محاطًا بمدرجات مجهزة لاستيعاب الجماهير، ومناطق مخصصة للتتويج، وصالات لكبار الشخصيات والإعلاميين. ولضمان أعلى درجات الانسيابية في حركة الفرسان والجياد قبل دخول المنافسات، أُلحق بالميدان الرئيس ميدانان مخصصان للإحماء والتجهيز، الأول ميدان إحماء رئيس مكشوف بأبعاد «35م × 70م»، والثاني ميدان إحماء مغطى بأبعاد «30م × 70م» يوفر بيئة مثالية محمية من المتغيرات الجوية.

وعلى صعيد التوسع التشغيلي، شمل المشروع إنشاء ميدانين إضافيين في الجهة الشمالية من الموقع بأبعاد «80م × 50م» و«40م × 70م»، الأمر الذي رفع الطاقة الاستيعابية للمقر ومكّن اللجنة المنظمة للمرة الأولى في تاريخ البطولة من تنظيم بطولتين متزامنتين في وقت واحد، بالإضافة إلى استحداث أشواط جديدة للمبتدئين وزيادة أشواط الفئات السنية لتوسيع قاعدة الممارسين، مدعومةً بمسارات مخصصة لدخول الخيل، وبوابات تنظيمية، ومواقف للآليات والمعدات.

ولم يقتصر التطوير على الجوانب الفنية للمنافسات، بل امتد ليشمل المرافق الجماهيرية التي سجلت قفزة كبيرة في طاقتها الاستيعابية، إذ ارتفع إجمالي استيعاب المدرجات والمنصة والقرية الترفيهية من 3000 زائر ومشجع في النسخ السابقة إلى أكثر من 5000 زائر ومشجع حاليًا.

كما تضاعفت سعة المنصة العامة لتستقبل 1566 مشجعًا بعد أن كانت تستقبل 750 مشجعًا، وارتفعت سعة المنصة الرئيسة من 800 إلى 1500 مشجع، وسط خدمات ضيافة متكاملة وقرية ترفيهية مصاحبة.

ويأتي هذا المشروع التطويري ترجمةً لاستراتيجية الاتحاد السعودي للفروسية الرامية إلى بناء بنية تحتية مستدامة لرياضة قفز الحواجز فيا لسعودية، وتوفير بيئة تنافسية تضاهي كبرى البطولات العالمية، بما يعزز مكانة «قفز السعودية» كونها من أبرز المحطات الدولية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.