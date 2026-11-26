سجل الفرسان السعوديون حضورًا ملفتًا مع انطلاق الأسبوع الأول من منافسات النسخة السادسة من بطولة «قفز السعودية»، الخميس، في ميدان الجنادرية بالرياض، حيث ارتفع عدد الفرسان والفارسات السعوديين المشاركين إلى 176 فارسًا وفارسة، بإجمالي 220 مشاركة على صهوة 275 جوادًا، محققين نسبة نمو بلغت 95 في المئة مقارنة بنسخة العام الماضي 2025 التي شهدت مشاركة نحو 90 فارسًا وفارسة.

وتُظهر القوائم الرسمية المعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية «FEI» للنسخة الجارية تضاعف الحضور السعودي عبر مختلف المستويات التنافسية، إذ يشارك 135 فارسًا وفارسة في منافسات فئة النجمة الواحدة، و35 فارسًا في فئة الثلاث نجوم، إلى جانب 50 مشاركة سعودية في الفئات السنية الموزعة بين الأشبال، والناشئين، والشباب، وفئة تحت 25 عامًا، ما يعكس اتساع قاعدة ممارسي رياضة قفز الحواجز في السعودية، وتنامي مشاركة الفارسات السعوديات، وارتفاع الجاهزية الفنية للتنافس في المحافل الدولية.

يأتي هذا الارتفاع اللافت ترجمةً مباشرة للخطط التطويرية والبرامج التأهيلية التي ينفذها الاتحاد السعودي للفروسية برئاسة الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله رئيس مجلس الإدارة، لصناعة جيل جديد من الفرسان، وتوسيع دائرة الممارسة التنافسية عبر تكثيف البطولات الدولية والمحلية وتوفير الاحتكاك المباشر مع نخبة فرسان العالم، الأمر الذي أسهم في رفع التصنيف الفني للفرسان السعوديين وتأهيلهم للمشاركة في كبرى الاستحقاقات القارية والعالمية.

ولمواكبة هذا الإقبال القياسي من الفرسان السعوديين، حملت نسخة 2026 توسعًا نوعيًا على الصعيدين التنظيمي والفني، إذ تقرر للمرة الأولى إضافة شوط مخصص للمبتدئين، وزيادة عدد أشواط الفئات السنية، فضلًا عن تنظيم بطولتين متزامنتين في وقتٍ واحد مستفيدةً من منظومة الميادين الجديدة في الجنادرية، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الفرسان للمشاركة واكتساب الخبرة الميدانية.

يأتي هذا التوسع التنافسي مدعومًا بالتطوير الشامل الذي شهده ميدان «قفز السعودية» بالجنادرية وفق أعلى المواصفات الفنية المعتمدة دوليًا، حيث انتقل الموقع من الاقتصار على ميدانين في النسخ السابقة إلى منظومة متكاملة تضم الميدان الرئيس، والميدان الرئيس الجديد، وميدان الإحماء، وميدان الإحماء الجديد، والميدان المغلق إضافةً إلى ميدان اللاونج، بما يوفر بيئة تدريبية وتنافسية متكاملة للفرسان والخيل.

وأنجز الاتحاد السعودي للفروسية أعمال تطوير وتوسعة مقر بطولة «قفز السعودية» بالجنادرية في الرياض، خلال مدة قياسية بلغت 56 يومًا، بمشاركة 5500 عامل، وفق المواصفات الفنية والمعايير المعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية، تزامنًا مع انطلاق منافسات النسخة السادسة من البطولة، التي تستمر ثلاثة أسابيع، بمشاركة 267 فارسًا وفارسة يمثلون 16 دولة.

ونُفذت أعمال المشروع خلال الفترة من الأول من أكتوبر حتى الـ25 من نوفمبر الجاري، عبر منظومة عمل متواصلة على مدار 24 ساعة يوميًا بنظام الفترتين، أسهمت في مضاعفة المساحة الإجمالية للمقر بنسبة 100 بالمئة، وتطوير بنيته التحتية ومرافقه التشغيلية، بما يواكب النمو المتواصل الذي تشهده البطولة.

ويضم المقر الجديد خمسة ميادين متعددة الاستخدامات، يتقدمها الميدان الرئيس للمنافسات بأبعاد «95 × 55 مترًا»، مزودًا بمدرجات للجماهير، ومناطق مخصصة للتتويج، وصالات لكبار الشخصيات والإعلاميين، إلى جانب ميدانين للإحماء وتجهيز الجياد، أحدهما مكشوف بأبعاد «35 × 70 مترًا»، والآخر مغطى بأبعاد «30 × 70 مترًا».