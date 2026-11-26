خاض الهولندي ستيفن بيرجوين، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، التدريب الجماعي، الخميس في جدة، وبات جاهزًا للمشاركة أمام نيوم، الجمعة ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

وتلقّى بيرجوين كدمةً في الساق، خلال الفوز الاتحادي 2-0 على باختاكور الأوزبكي، الاثنين خلال خامس جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ومع عودته إلى التدريبات، تعزّزت الخيارات الهجومية للمدرب الألماني ينز فيسينج، الذي يمتلك 9 أجانب جاهزين، يستبعد أحدهم من قائمة لقاء الجمعة، التزامًا بقواعد الدوري. وطبقًا لمصادر «الرياضية»، يُعدُّ المدافع الكرواتي يان كارلو سيميتش الأقرب إلى الإبعاد، في خيارات فيسينج الفنية.

وتزامنًا مع التدريب الجماعي، بدأ الكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب الوسط، تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، داخل مقر النادي.

وانتهت المرحلة الأولى في البرازيل وكولومبيا، بطلبٍ من اللاعب، الذي أصيب بالتواء في الكاحل الأيسر مع تضرّر في الرباط الشظوي، أمام أبها، قبل فترة التوقف الأخيرة.

وبناءً على تطوّرات برنامج التأهيل، يُحدّد الجهاز الطبي للاتحاد موعد عودة ريوس إلى التدريبات الجماعية.