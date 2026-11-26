تأهل المنتخب الإيفواري لكرة القدم، الخميس، إلى دور الـ 32 من كأس العالم تحت 17 عامًا، المنظمة على ملاعب «إسباير زون» في الدوحة العاصمة القطرية، بفوزه على نظيره الجامايكي 3ـ1 بالجولة الأخيرة واحتلاله وصافة المجموعة الخامسة بست نقاط.

كما أنهت إيطاليا، التي ضمنت تأهلها للأدوار الإقصائية الجولة الماضية، مشوارها في المجموعة متصدرة بتسع نقاط، عقب فوزها على أوزبكستان 3ـ1.

في المباراة الأولى حسم «الأفيال» النتيجة في الشوط الأول، وتمكن عبدول دومبيا من افتتاح التسجيل برأسية من ركلة ركنية «27». ثم وقع كودوجنيون دريبو ثنائية سريعة «44» و«45+6».

وفي الحصة الثانية تحسن أداء جامايكا وقلصت الفارق بواسطة جامون أنتوني لايل بتسديدة بعيدة المدى «47»، إلا أن الدفاع الإيفواري حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.



في المباراة الثانية حسمت إيطاليا تفوقها في الشوط الأول بثلاثية لتوماسو كاساجراندي «7» وفيديريكو كروتشي «30» من ركلة جزاء، قبل أن يضيف توماس كوريليانو الثالث «45».

وأكملت إيطاليا اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد ريكاردو كاسانو «65» بالبطاقة الصفراء الثانية. واستغل الأوزبك النقص العددي لتقليص الفارق عبر سوخروب صاديرجانوف «75»، دون أن ينجحوا في العودة بالنتيجة، ليتجمد رصيدهم عند ثلاث نقاط بالمركز الثالث في انتظار باقي مباريات الجولة الأخيرة، الجمعة، والتي قد تحدد إمكانية تأهلهم كأفضل ثوالث.

وفي المجموعة السابعة أنهت مالي مبارياتها بالعلامة الكاملة، بفوزها على فيتنام بهدفين نظيفين، بينما ودعت منافستها البطولة بنقطة واحدة متقدمة بفارق الأهداف عن نيوزيلندا.

وسجل سانابا كيتا الهدف الأول «56»، بتسديدة يسارية مباشرة، إثر تمريرة بينية من ماكان ساكو. وأضاف دجيجي كويتا الثاني «82».

كما حجزت بلجيكيا مقعدها في دور الـ32، بسداسية نظيفة على حساب نيوزيلندا. سجل أهداف المباراة القائد بريبان بلونديل «3» وماتيو سوريا «15 و18»، وتينوس مورتهامر «23»، وكيان أشحبار «39»، وجيل دريسن «51»، لترفع رصيدها إلى ست نقاط بالمركز الثاني.

وخطفت السنغال وصافة المركز الثاني بالمجموعة السادسة بخمس نقاط لتتأهل إلى الأدوار الإقصائية بتعادلها 1ـ1 أمام طاجيكستان.

أنهى أشبال «أسود التيرانجا» الشوط الأول بهدف لسيدي بارهاما ندياي «37» إلا أن طاجيكستان أدركت التعادل عن طريق مهروبون أوديلزودا «60»، لتقتنص نقطة ثمينة رفعت رصيدها إلى أربع نقاط في المركز الثالث لتقترب من التأهل ضمن أفضل الثوالث.

أما كرواتيا فتغلبت على كوبا 7ـ0، وتصدرت المجموعة بسبع نقاط. افتتح توني روسو التسجيل من ركلة جزاء «18» وأضاف الثاني «20»، قبل أن ينهي المنتخب الشوط الأول بهدفين آخرين لإيزاك جيزيتش «36»، وفيتو جاكوفليفيتش «44».

وفي الشوط الثاني أضاف كل من إيزاك جيزيك «58»، وتوني روسو «76»، وباتريك لاسيك «82».

وودعت كوبا البطولة برصيد صفري وبشباك استقبلت 18 هدفًا.