رفض البلجيكي ثيو بونجوندا، لاعب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، خسارة «العنابي» أمام ضيفه الدرعية بإحراز هدف التعادل 2ـ2 في الرمق الأخير من المواجهة التي احتضنها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، الخميس.

وعندما كانت المباراة تمضي إلى نهايتها، لتكتب أول انتصارٍ للدرعية أمام منافسه، أدرك ثيو التعادل من ضربةٍ رأسيةٍ في الدقيقة 89.

ولم يسبق لفريقٍ أن انتصر على الآخر في تاريخ مواجهاتهما بكافة المسابقات حيث كانا تعادلا 1ـ1، و2ـ2 في دوري الدرجة الأولى.

وأنهى الضيوف الشوط الأول متقدمين بهدفَي السنغالي كلايتون دياندي عند الدقيقتين 8 و«45+3». وفي الثاني انتفض أصحاب الأرض، وقلَّصوا الفارق عبر الفرنسي ألكسندر ميندي «71»، ثم أدركوا التعادل في الوقت القاتل بواسطة ثيو، لينقذوا نقطةً مهمةً.

وجرت المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية عوضًا عن ملعب مدينة المجمعة الرياضية بسبب أعمال الزراعة الشتوية في الأخير.

ووضع كل فريقٍ نقطةً في رصيده، ليصل الفيصلي إلى 11 نقطةً في المركز الـ 14، والدرعية إلى 16 نقطةً في المركز التاسع، لحين انتهاء مباريات الجولة. كذلك وأوقفت نتيجة التعادل خسارة الفريقين في الجولتين الماضيتين.

ويحلُّ الدرعية ضيفًا على الهلال، الخميس المقبل، وبعدها بـ 24 ساعةً يواجه الفيصلي مضيفه الأهلي ضمن الجولة الـ 14 من الدوري.