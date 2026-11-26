تأكَّدت مشاركة محمد محزري، ظهير أيمن فريق الهلال الأول لكرة القدم، في اللقاء أمام الاتفاق، السبت، على ملعب الأخير في الدمام، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، فيما يخضع الجناح سلطان مندش لاختبارات لياقية قبل تدريب اليوم لتحديد مدى جاهزيته للانضمام إلى البعثة المغادرة إلى «الشرقية».

وعاد محزري إلى التدريبات الجماعية بعد إكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي إثر إصابته في العضلة الخلفية للفخذ خلال معسكر المنتخب السعودي في الدوحة، العاصمة القطرية، عقب تجريبية كوريا الجنوبية، قبل استبعاده من المعسكر، 14 نوفمبر الجاري.

في حين، شارك مندش في الجزء الأول من التدريب الجماعي قبل استكمال برنامجه التأهيلي. وكان الجناح غادر حصة الأخضر، 15 نوفمبر، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية للفخذ. وأظهرت الفحوصات حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي، يمتدُّ من أسبوع إلى عشرة أيام. وغاب اللاعبان عن مواجهة نيفتشي الأوزبكي، الإثنين، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

يذكر أن محزري خاض 15 مباراةً مع الهلال الموسم الجاري بواقع 11 في الدوري، وثلاث في دوري أبطال آسيا للنخبة، وواحدة في كأس الملك، وصنع هدفين، فيما شارك مندش في 16 مواجهةً بواقع 11 في الدوري، وأربع في النخبة الآسيوية، وواحدة في كأس الملك، وسجل ثلاثة أهداف، وصنع أربعة، وفق بيانات «أوبتا».