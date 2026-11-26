أثبتت فحوصات الأشعة الطبية التي خضع لها الفرنسي كينجسلي كومان، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، تعرُّضه لتمزُّق في العضلة الخلفية، وحاجته لفترة علاج وتأهيل تصل إلى 28 يومًا، وفق مصدر خاصّ بـ «الرياضية».

ورجَّح المصدر ذاته، أن يغيب اللاعب عن المشاركة مع فريقه في مواجهات الحزم والقادسية «دوريًّا»، والغرافة القطري «قاريًّا»، وأن تكون عودته في اللقاء أمام الشباب ضمن الجولة الـ 15 من «روشن»، وفق استجابته للعلاج والتأهيل.

واضطر كومان «30 عامًا» إلى مغادرة المستطيل الأخضر أمام السد القطري، الثلاثاء الماضي، بعد تجدُّد آلامه العضلية، ليُجري الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب الفريق، تبديلًا اضطراريًّا مبكِّرًا بإشراك عبد الله الحمدان بدلًا منه.

وبيَّن أن الجهاز الطبي في الفريق العاصمي وضع برنامجًا علاجيًّا وتأهيليًّا للجناح، يستمر فيه وفق المدة المحدَّدة من قِبل الطبيب. ولن يعود إلا بعد التعافي التام.

وعانى كومان من الإصابة ذاتها، سبتمبر الماضي، وابتعد عن المشاركة في ثلاث مباريات قبل أن تتجدَّد آلامه أمام نيفتشي فرغانة الأوزبكي، في أكتوبر، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، ليغيب عن أربعة لقاءات أخرى.

وعاد الفرنسي إلى المشاركة أمام الأهلي في دوري روشن السعودي، الجمعة الماضي، بدخوله بديلًا خلال الشوط الثاني قبل أن تعاوده الآلام مرَّةً أخرى خلال مواجهة الفريق مع السد في خامس جولات مجموعة الغرب من «النخبة».